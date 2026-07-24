Россия – щедрая душа

Китай перенимает у России боевой опыт войны против Украины и получает от нее передовые военные технологии, пишет журнал Economist со ссылкой на источники. Согласно данным европейской разведки, с 2024 года китайские военные проходят подготовку на полигоне вблизи российского Волгограда.

На этой же базе регулярно тренируются подразделения 8-й общевойсковой армии РФ, которые участвуют в боях на востоке Украины. Учения охватывают ключевые элементы современной войны:

- использование дронов, средств радиоэлектронной борьбы и автономных систем;

- ведение действий в городской застройке, траншеях и лесистой местности;

- захват укрепленных позиций и установка минных полей;

- оказание полевой медицинской помощи в условиях интенсивных обстрелов.

Сотрудничество между странами не ограничивается выучкой пехоты и операторов дронов. Западные чиновники предполагают, что РФ передает Китаю технологии в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, Москва помогает Пекину сделать китайские атомные подлодки менее заметными для разведки противника. Именно эти субмарины считаются ключевым элементом в возможной операции против Тайваня.

Также идет совместная работа над созданием системы раннего предупреждения о ракетном нападении, о чем российский лидер Владимир Путин открыто упоминал еще в 2019 году. Эксперт Браунского университета Лайл Голдстайн отмечает, что Китай интересуют российские данные о реальной эффективности западного оружия в Украине. В частности, речь идет о реактивных системах HIMARS, которые находятся и на вооружении армии Тайваня.