USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
Нефть уже выше $100
Новость дня
Нефть уже выше $100

Иран назвал свои цели

00:49 983

Тегеран предупредил ряд стран региона на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и анонсировал возможные «ответные атаки». Cоответствующее заявление на своей странице в Х опубликовал официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

По его словам, ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что ряд стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордания участвовали в военных ударах по Ирану.

«Если это утверждение США является ложью, то эти страны обязаны официально его опровергнуть. В свете этих обстоятельств Иран реализует свое неотъемлемое и законное право на самооборону, нанося удары по американским военным базам и объектам, расположенным на территории этих государств, вопросы о «мотивах Ирана» являются не чем иным, как попыткой исказить логику и ввести в заблуждение», — заявил Багаи.

Он подчеркнул, что предоставление этими странами своих территорий в качестве плацдарма для содействия американским атакам в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 «делает их соучастниками, а также является грубым нарушением принципа добрососедства и статьи 2 Устава ООН».

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть стран — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 1561
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 3535
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 484
Тбилиси внезапно погрузился во тьму. В чем причина?
Тбилиси внезапно погрузился во тьму. В чем причина? видео
01:23 783
Иран назвал свои цели
Иран назвал свои цели
00:49 984
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 1180
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 2571
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 8562
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 3886
Санкции против грузин
Санкции против грузин
23 июля 2026, 23:21 1620
Махир Эмрели забил в первом же матче за польский клуб
Махир Эмрели забил в первом же матче за польский клуб Гол в Лиге конференций; видео
23 июля 2026, 22:29 1945

ЭТО ВАЖНО

Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 1561
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 3535
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 484
Тбилиси внезапно погрузился во тьму. В чем причина?
Тбилиси внезапно погрузился во тьму. В чем причина? видео
01:23 783
Иран назвал свои цели
Иран назвал свои цели
00:49 984
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 1180
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 2571
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 8562
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 3886
Санкции против грузин
Санкции против грузин
23 июля 2026, 23:21 1620
Махир Эмрели забил в первом же матче за польский клуб
Махир Эмрели забил в первом же матче за польский клуб Гол в Лиге конференций; видео
23 июля 2026, 22:29 1945
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться