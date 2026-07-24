Иран назвал свои цели

Тегеран предупредил ряд стран региона на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и анонсировал возможные «ответные атаки». Cоответствующее заявление на своей странице в Х опубликовал официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

По его словам, ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что ряд стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордания участвовали в военных ударах по Ирану.

«Если это утверждение США является ложью, то эти страны обязаны официально его опровергнуть. В свете этих обстоятельств Иран реализует свое неотъемлемое и законное право на самооборону, нанося удары по американским военным базам и объектам, расположенным на территории этих государств, вопросы о «мотивах Ирана» являются не чем иным, как попыткой исказить логику и ввести в заблуждение», — заявил Багаи.

Он подчеркнул, что предоставление этими странами своих территорий в качестве плацдарма для содействия американским атакам в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 «делает их соучастниками, а также является грубым нарушением принципа добрососедства и статьи 2 Устава ООН».

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть стран — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.