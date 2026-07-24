Чмобики России. Между повесткой и чемоданом

В 2022 году мобилизационная кампания вызвала в России панику и исход почти миллиона человек. Сегодня эта тема вновь в центре внимания на фоне слухов о грядущей частичной или масштабной мобилизации. Как изменилось отношение российской молодежи к этому вопросу за эти четыре года?

«Как сломать руку в домашних условиях?» — этот аномальный запрос ворвался в топ поисковиков России в сентябре 2022 года. Всего за несколько дней количество поисковых попыток по этому поводу увеличилось в 11 раз. За этим сухим статистическим курьезом стоял живой, почти физический страх сотен тысяч людей, попавших под объявленную в те дни частичную мобилизацию. Для многих россиян членовредительство выглядело как «логичный», но отчаянный вариант избежать отправки на бойню в Украине. Легальные отсрочки оказались либо недоступными, либо слишком рискованными. Однако главным катализатором страха стала не сама мобилизация, а сопутствовавший ей хаос. Военкоматы, не готовые к таким объемам работы, вручали повестки отцам троих детей, студентам, имевшим право на отсрочку, и 60-летним пенсионерам. Медкомиссии на местах превратились в формальность: на Сахалине целые группы мобилизованных отправляли в части, измерив им лишь давление. Визуальный контент из социальных сетей довершал картину тотального апокалипсиса. Очереди у военкоматов, толпы на границах, раздача повесток на выходах из метро и в аэропортах — эти кадры обгоняли официальные заявления. Паника разрасталась лавинообразно: люди не знали, кому верить, и потому верили самым жутким слухам.

Главной жертвой хаоса 2022 года безусловно стала молодежь. Хотя закон формально защищал очников от призыва, правозащитники фиксировали случаи давления на учащихся. Военкомы пытались силой или угрозами заставить студентов подписать контракты, в том числе во время облав в общежитиях. Социология сентября 2022-го лишь подтвердила масштаб шока. ВЦИОМ зафиксировал рост тревожности среди молодежи до 25 лет с 34% в августе до 76% в сентябре. «Левада-центр» в конце месяца подсчитал: 74% опрошенных в возрасте 18–24 лет высказались против мобилизации в том виде, в котором она была объявлена. Этот показатель стал беспрецедентным — за всю новейшую историю России социологи не фиксировали столь высокого уровня неприятия какого-либо государственного решения. Цунами паники отчасти удалось сбить президентским указом от 24 сентября, закрепившим отсрочки для ряда категорий. Позже список льготников расширили, что позволило власти залатать правовые дыры, порождавшие хаос. В целом эти шаги возымели эффект. За четыре года доля бескомпромиссных противников мобилизации среди молодежи снизилась до 45-48%. Впрочем, как подчеркивают эксперты, успокоение обманчиво: тревога ушла не потому, что люди стали больше верить государству. Просто психика приспособилась жить в режиме постоянного информационного шума.

Летом 2026 года тема возможной новой мобилизации вновь оказалась в центре общественного внимания. Очередной виток слухов возник на фоне украинских и западных публикаций о том, что Россия планирует мобилизовать до 500 тысяч резервистов осенью – аккурат после выборов в Госдуму. Зарубежные медиа указывали на ряд маркеров, косвенно подтверждающих такой сценарий: прежде всего, сокращения набора контрактников. Сообщалось, что в первые месяцы 2026 года количество новых контрактов не покрывает потери на фронте, а набор сократился на треть по сравнению с 2025 годом. Власти последовательно отрицают подобные слухи, называя их дезинформацией. Официальная позиция: увеличение численности Вооруженных сил РФ осуществляется исключительно за счет контрактников, причем сам набор идет согласно утвержденному плану. И добровольно… Несмотря на официальные опровержения, тема новой мобилизации вызывает у российского общества устойчивую тревогу. Согласно июньскому опросу Института конфликтологии и анализа России (ИКАР), 73% россиян не поддержали бы повторную принудительную мобилизацию. Что можно ждать от молодежи, если мобилизацию после выборов все-таки объявят? Какова будет реакция молодого поколения?

Социологическая картина настроений в этой группе противоречива. Официальные опросы рисуют позитивный тренд: согласно исследованию «Индекс поколения», 99% молодых людей 18–24 лет считают себя патриотами — на 16% больше, чем в 2016 году. В то же время независимые исследования «Левада-центра» и других агентств фиксируют разрыв между поколениями в отношении к продолжению боевых действий: среди молодежи до 25 лет 79% предпочитают мирные переговоры, в то время как среди старшего поколения этот показатель на порядок ниже. Что же происходит на самом деле? Как бы оптимистично ни выглядели цифры провластной социологии, думается, что реальные настроения в молодежной среде далеки от столь оптимистичной картины. Молодежь, в отличие от старших поколений, живет в информационном пространстве, которое не контролируется властью полностью. Пафосные лозунги в соцсетях работают хуже, чем в телевизоре. Одной из косвенных, но ярких лингвокультурных примет отношения молодых людей к мобилизации стало появление неологизма «чмобик» — так в молодежной среде презрительно называют мобилизованного, но не подготовленного к боевым действиям военнослужащего. Язык зафиксировал то, что социология часто не может уловить: неприятие призыва, облеченное в форму черного юмора. Шок 2022 года также не прошел для молодежи бесследно. Он переформатировал восприятие власти: сформировался устойчивый «рефлекс недоверия». Любое официальное заявление теперь воспринимается не в штыки, но с оговоркой: «посмотрим, что будет на деле».