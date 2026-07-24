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Нефть уже выше $100
Новость дня
Нефть уже выше $100

Россия стала больше зарабатывать

01:39 486

Доходы России от продажи нефти и газа в июле, как ожидается, вырастут на 60% в годовом исчислении за счет роста мировых цен. Такие расчеты приводит агентство Reuters.

Увеличению выручки также способствовал резкий рост поступлений от прибыли нефтедобывающих компаний во втором квартале этого года.

Во многом рост также произошел за счет роста цен на топливо по всему миру. Например, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть марки Brent на этой неделе впервые за последние два месяца снова превысили $100 за баррель, а цены на российскую Urals с самого начала конфликта в среднем выше, чем год назад.

Война в Персидском заливе действительно казалась очень выгодной для российского нефтегазового сектора, однако эффект от ненадолго выросших нефтяных цен долго не продержался. Например, в апреле, как писало агентство Bloomberg, нефтегазовые доходы действительно выросли, но их «съели» государственные субсидии добывающим компаниям.

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