Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только

В ночь на пятницу склады российской компании Wildberries вновь подверглись украинским атакам в Ленинградской области и в Твери, а также в аннексированном Крыму.
Telegram-канал Astra пишет на основании собственного OSINT-анализа и кадров очевидцев, что после атаки загорелся склад «Wildberries Санкт-Петербург», расположенный в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.
«Этот склад WB находится сразу за административной границей Санкт-Петербурга, его часто называют «склад Wildberries Санкт-Петербург», так как он обслуживает Петербург и расположен практически вплотную к городу», - говорится в посте. Позже канал со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что после атаки над Петербургом было видно два очага возгорания - в разных частях города.
Telegram-канал Exilenova+ тоже опубликовал видео, изображающие, как утверждается, момент атаки в Ленинградской области.
«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», - сообщила под утро пресс-служба WB.
Тот же канал сообщил в ту же ночь об атаках на логистические хабы WB в Твери и аннексированном Симферополе. Согласно сообщениям, в обоих регионах в результате ударов загорелись склады маркетплейса. В Telegram-канале «Пресс-служба RWB Wildberries Russ» в ночь на 24 июля сообщили, что «сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».
July 24, 2026
Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией области было сбито 59 беспилотников. Из-за атак аэропорт «Пулково» некоторое время не принимал и не выпускал самолеты.
Дрозденко подтвердил пожар на одном из складов Wildberries, в деревне Новосаратовка Всеволожского района. В результате пожара пострадали три человека, они доставлены в больницу. Еще один беспилотник попал в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших нет.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что удар также пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
Несколько российских аэропортов в ночь на пятницу вводили ограничения на полеты из-за угрозы дронов. Ограничения вводили в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Чебоксар, Казани, Самары, Ульяновска, Саратова, Пензы и Пскова, передает Русская служба BBC.
В результате предыдущих атак Украины сгорели или пострадали комплексы WB в подмосковной Электростали (250 тыс. кв. м), Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м). В результате ударов по двум складам Wildberries в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали погибли восемь человек и пострадали около 50. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, логистические центры компании «были задействованы для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».
July 24, 2026
July 24, 2026
July 24, 2026