Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только

В ночь на пятницу склады российской компании Wildberries вновь подверглись украинским атакам в Ленинградской области и в Твери, а также в аннексированном Крыму.

Telegram-канал Astra пишет на основании собственного OSINT-анализа и кадров очевидцев, что после атаки загорелся склад «Wildberries Санкт-Петербург», расположенный в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

«Этот склад WB находится сразу за административной границей Санкт-Петербурга, его часто называют «склад Wildberries Санкт-Петербург», так как он обслуживает Петербург и расположен практически вплотную к городу», - говорится в посте. Позже канал со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что после атаки над Петербургом было видно два очага возгорания - в разных частях города.

Telegram-канал Exilenova+ тоже опубликовал видео, изображающие, как утверждается, момент атаки в Ленинградской области.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», - сообщила под утро пресс-служба WB.

Тот же канал сообщил в ту же ночь об атаках на логистические хабы WB в Твери и аннексированном Симферополе. Согласно сообщениям, в обоих регионах в результате ударов загорелись склады маркетплейса. В Telegram-канале «Пресс-служба RWB Wildberries Russ» в ночь на 24 июля сообщили, что «сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».