USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
США бомбят Иран: удары по командным центрам и объектам ВМС. Тегеран отказал Трампу и бьет по американским базам
Новость дня
США бомбят Иран: удары по командным центрам и объектам ВМС. Тегеран отказал Трампу и бьет по американским базам

Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только

фото; видео
08:26 2591

В ночь на пятницу склады российской компании Wildberries вновь подверглись украинским атакам в Ленинградской области и в Твери, а также в аннексированном Крыму.

Telegram-канал Astra пишет на основании собственного OSINT-анализа и кадров очевидцев, что после атаки загорелся склад «Wildberries Санкт-Петербург», расположенный в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

«Этот склад WB находится сразу за административной границей Санкт-Петербурга, его часто называют «склад Wildberries Санкт-Петербург», так как он обслуживает Петербург и расположен практически вплотную к городу», - говорится в посте. Позже канал со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что после атаки над Петербургом было видно два очага возгорания - в разных частях города.

Telegram-канал Exilenova+ тоже опубликовал видео, изображающие, как утверждается, момент атаки в Ленинградской области.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», - сообщила под утро пресс-служба WB.

Тот же канал сообщил в ту же ночь об атаках на логистические хабы WB в Твери и аннексированном Симферополе. Согласно сообщениям, в обоих регионах в результате ударов загорелись склады маркетплейса. В Telegram-канале «Пресс-служба RWB Wildberries Russ» в ночь на 24 июля сообщили, что «сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».

Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией области было сбито 59 беспилотников. Из-за атак аэропорт «Пулково» некоторое время не принимал и не выпускал самолеты.

Дрозденко подтвердил пожар на одном из складов Wildberries, в деревне Новосаратовка Всеволожского района. В результате пожара пострадали три человека, они доставлены в больницу. Еще один беспилотник попал в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших нет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что удар также пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

Несколько российских аэропортов в ночь на пятницу вводили ограничения на полеты из-за угрозы дронов. Ограничения вводили в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Чебоксар, Казани, Самары, Ульяновска, Саратова, Пензы и Пскова, передает Русская служба BBC.

В результате предыдущих атак Украины сгорели или пострадали комплексы WB в подмосковной Электростали (250 тыс. кв. м), Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м). В результате ударов по двум складам Wildberries в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали погибли восемь человек и пострадали около 50. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, логистические центры компании «были задействованы для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
09:23 1069
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 5586
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только фото; видео
08:26 2592
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули видео; обновлено 08:45
08:45 4791
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 4284
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 4719
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 3929
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 4554
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 7036
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 11217
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 4408

ЭТО ВАЖНО

Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
09:23 1069
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 5586
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только фото; видео
08:26 2592
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули видео; обновлено 08:45
08:45 4791
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 4284
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 4719
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 3929
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 4554
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 7036
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 11217
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 4408
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться