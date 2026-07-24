Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России

Персональные санкции : помощник президента России Владимир Мединский; министр спорта России Михаил Дегтярев; президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович; бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков; президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили; генеральный директор РЖД Олег Белозеров; генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров; генеральный директор АНО «Диалог» и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак; генеральный директор научно-технического центра «Восток» Андрей Доронин; глава ассоциации ФПВ Денис Мерзликин; зампредседателя Банка России Сергей Белов; председатель правления «ЦМРБанка» Руслан Арефьев; член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков; основатели производящей беспилотные летательные аппараты компании «Пиранья» Ольга Корчагина и Павел Чернышев; владельцы сети «Светофор» Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер; член Общественной палаты, председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев; певец Александр Маршал.

Евросоюз опубликовал полный список физических и юридических лиц, которые вошли в 21-й пакет санкций против России. О принятии пакета Совет ЕС сообщил 23 июля. Список опубликован в официальном журнале ЕС.

Среди банков и финансовых учреждений под санкции попали 94 организации. Пакет предусматривает замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств. В их числе — «Россельхозбанк», «МТС Банк», «Уралсиб», «Точка», «Почта банк», «Челябинвестбанк», «Русский стандарт», УБРиР, «Авангард», «Озон Банк», «Яндекс Банк», «ВБ Банк», «Синара», «Металлинвестбанк» и другие. Ограничения также затронули крупные российские финансовые учреждения и компании, среди которых Московская биржа, WB Банк, ООО «А7-Агент» и ООО «А71», связанные с российской системой международных платежей A7. Кроме того, ЕС запретил проводить транзакции с 14 платформами, оказывающими услуги в сфере криптовалют и базирующимися в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Кыргызстане и Беларуси.

Евросоюз также впервые предусмотрел возможность полного запрета на предоставление услуг с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. В Совете ЕС назвали эту меру механизмом сдерживания государств, на территории которых работают платформы, «помогающие России обходить санкции».

Энергетический сектор: «Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии; «Анжерская нефтегазовая компания»; Анжерский НПЗ; НПЗ «Северный Кузбасс»; Куйбышевский НПЗ; Новокуйбышевский НПЗ; «Лукойл Маринбункер»; «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», связанная со «Славнефтью»; «Славнефть-Нижневартовск»; «Обьнефтегазгеология»; «Татнефть-Самара».

Пакет также предусматривает заморозку корректировки потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $44,1 за баррель. Кроме того, ЕС предусмотрел возможность запрета сделок с НПЗ в России и третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть и нефтепродукты.

Горно-металлургическая отрасль: ООО «Первая алмазная компания»; «Нордголд Менеджмент»; «Высочайший»; «Ареал», ранее называвшаяся Highland Gold; «Южуралзолото»; «Павлик»; «Сусуманзолото»; полиметаллический холдинг «Селигдар».

Также введены дополнительные ограничения на импорт медной, никелевой и свинцовой руды, а также руды драгоценных металлов.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против аэропортов Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов в Ростове-на-Дону и аэродрома Минвод.

Оборонный сектор: ООО «Конструкторское бюро Авиатехнолаб»; АО «Пергам Инжиниринг»; ООО «КБ ЛИС»; «Русская лаборатория воздушного транспорта»; ООО «АрморГрупп»; ООО «Делмот»; ФГУП «Главный центр специальной связи»; научно-производственный комплекс «Северная Заря»; АО «Оборонтест»; ЗАО «Техносвязь»; научно-технический центр «Восток»; АО «КНГ-Машзаводсервис»; энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»; «Аэродроммаш»; генерал-майор Роман Демурчиев.

Экспортные ограничения также введены в отношении 51 организации, которые, по версии европейских властей, способствуют обходу Россией санкций. Среди них есть компании из Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ.

Ограничения также впервые затронут суда, которые, по мнению Брюсселя, помогают работе «теневого флота».

Всего под новые ограничения попали 218 физических и юридических лиц — 48 человек и 170 организаций.