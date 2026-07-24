Азербайджанская нефть выше $109

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 8,54 доллара, или на 8,5%, и составила 109,10 доллара США.
Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 100,56 доллара США.
На бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent 2026 года снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,20 доллара, или на 0,20%, и составила 100,49 доллара за баррель.
На бирже NYMEX сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,45 доллара, или на 0,49%, и торгуются на уровне 91,74 доллара за баррель.