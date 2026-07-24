USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
США бомбят Иран: удары по командным центрам и объектам ВМС. Тегеран отказал Трампу и бьет по американским базам
Новость дня
США бомбят Иран: удары по командным центрам и объектам ВМС. Тегеран отказал Трампу и бьет по американским базам

Азербайджанская нефть выше $109

10:06 215

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 8,54 доллара, или на 8,5%, и составила 109,10 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 100,56 доллара США.

На бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent 2026 года снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,20 доллара, или на 0,20%, и составила 100,49 доллара за баррель.

На бирже NYMEX сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,45 доллара, или на 0,49%, и торгуются на уровне 91,74 доллара за баррель.

Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
09:23 1072
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 5587
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только фото; видео
08:26 2594
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули видео; обновлено 08:45
08:45 4792
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 4284
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 4721
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 3931
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 4555
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 7038
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 11218
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 4409

ЭТО ВАЖНО

Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
09:23 1072
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 5587
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только фото; видео
08:26 2594
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули видео; обновлено 08:45
08:45 4792
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 4284
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 4721
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 3931
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 4555
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 7038
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 11218
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 4409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться