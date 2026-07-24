ФСБ задержала готовившую теракт россиянку

Задержание произошло, когда девушка 1996 года рождения пыталась подложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль силовика. Она связалась с представителями украинской стороны в Telegram и WhatsApp и сообщила о готовности принять участие в террористической деятельности. За это она просила, чтобы Киев оказал ей содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

По данным ФСБ, после установления контакта с иностранными спецслужбами задержанная выезжала в Украину транзитом через Турцию и Молдову. На территории республики она прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности. Затем, уже по возвращении в Россию, девушка забрала СВУ из тайника на окраине Самары и прибыла в Москву для совершения взрыва.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. Сейчас задержанная находится под стражей. Ей также могут инкриминировать ст. 275 УК РФ (госизмена), в результате чего злоумышленнице будет грозить до 20 лет лишения свободы.