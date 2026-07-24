Возвращение в Джебраил, Агдере и Ходжалы...

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село Ханабад Ходжалинского района переселяются 10 семей (31 человек), в село Тезебина – 9 семей (39 человек), в село Бадара – 6 семей (24 человека), в село Дашбулаг – 2 семьи (7 человек), в село Сеидбейли – 1 семья (5 человек), в село Ашагы Оратаг Агдеринского района – 10 семей (34 человека), в село Венгли – 6 семей (26 человек), в село Гасанриз – 6 семей (17 человек), в село Колатаг – 3 семьи (19 человек), в село Шукюрбейли Джебраильского района – 12 семей (55 человек), передает АзерТАдж.

Возвращающиеся в родные края - это семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.