USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
США бомбят Иран: удары по командным центрам и объектам ВМС. Тегеран отказал Трампу и бьет по американским базам
Новость дня
США бомбят Иран: удары по командным центрам и объектам ВМС. Тегеран отказал Трампу и бьет по американским базам

Возвращение в Джебраил, Агдере и Ходжалы...

фото
10:28 135

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село Ханабад Ходжалинского района переселяются 10 семей (31 человек), в село Тезебина – 9 семей (39 человек), в село Бадара – 6 семей (24 человека), в село Дашбулаг – 2 семьи (7 человек), в село Сеидбейли – 1 семья (5 человек), в село Ашагы Оратаг Агдеринского района – 10 семей (34 человека), в село Венгли – 6 семей (26 человек), в село Гасанриз – 6 семей (17 человек), в село Колатаг – 3 семьи (19 человек), в село Шукюрбейли Джебраильского района – 12 семей (55 человек), передает АзерТАдж.

Возвращающиеся в родные края - это семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
09:23 1074
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 5591
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только фото; видео
08:26 2596
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули видео; обновлено 08:45
08:45 4793
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 4286
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 4723
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 3933
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 4556
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 7040
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 11219
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 4409

ЭТО ВАЖНО

Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
Кто в 21-м пакете санкций ЕС против России
09:23 1074
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 5591
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только
Атакованы склады Wildberries под Петербургом, в Твери и Крыму, и не только фото; видео
08:26 2596
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули
Блэкаут устранен: свет в Грузии вернули видео; обновлено 08:45
08:45 4793
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну
Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну еще одна интрига
23 июля 2026, 23:38 4286
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются
«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются Наши проблемы; все еще актуально
23 июля 2026, 17:47 4723
Россия стала больше зарабатывать
Россия стала больше зарабатывать
01:39 3933
Россия – щедрая душа
Россия – щедрая душа
00:44 4556
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
Принц смешал наркотики с алкоголем и умер
23 июля 2026, 23:53 7040
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю
Новый удар американской армии. Трамп угрожает Израилю обновлено 20:44
23 июля 2026, 20:44 11219
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…
Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван… наш обзор; все еще актуально
23 июля 2026, 14:22 4409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться