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Зеленский о переломном моменте в отношениях с Трампом. Намечается визит в США

10:30 130

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с американским лидером Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года. Об этом Зеленский заявил в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице президента США Дональда Трампа Лоре Лумер, часть которого Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

Зеленскому напомнили о резком конфликте в Овальном кабинете в 2025 году, когда Джей Ди Венс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну, а Зеленский на это дал развернутый ответ, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.

После этого журналистка поинтересовалась, что изменилось, ведь сейчас складывается впечатление, что отношения между двумя президентами значительно улучшились.

«Совершенно верно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения», — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, во время встречи рядом не было никого, кроме них двоих.

Отметим, что на следующей неделе, как ожидается, во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Об этом сообщил корреспондент Deutsche Welle в США Михаил Комадовский в соцсети X.

Отмечается, что в рамках визита Зеленский примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, а также может провести в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Формат этой встречи, по данным DW, пока еще согласовывается.

«Готовится встреча с президентом Трампом - чиновники все еще согласовывают ее формат: будет ли это встреча на полях похорон, частная беседа или официальный визит в Белый дом», - отметил Комадовский.

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