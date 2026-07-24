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Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне

ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3461

Мадрид полыхает — столицу Испании накрыли лесные пожары. 

Пламя подбирается к городу. Власти Мадрида ввели режим ЧС на фоне неконтролируемых лесных пожаров. По сообщениям Минобороны Испании, ситуация критическая.

*** 10:51

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в Мадридском сообществе и провинции Авила (Кастилия и Леон) в связи с масштабными лесными пожарами, охватившими эти регионы и вынудившими эвакуировать около 11 500 человек. Об этом сообщают испанские СМИ.

В Мадридском сообществе более 10 тыс. человек были эвакуированы из-за трех лесных пожаров: в Вилья-дель-Прадо, затронувший Альдеа-дель-Фресно; другой в Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас, затронувший Пелайос-де-ла-Преса; и еще один в Альмороксе (Толедо), который в настоящее время стабилизируется.

В Авиле пожар, вспыхнувший в среду в Бургохондо, вынудил эвакуировать 1 500 человек из комплекса сельского туризма и жилого района в муниципалитете Эль-Тьембло. 

Это самые серьезные лесные пожары, с которыми в настоящее время сталкивается страна. 

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