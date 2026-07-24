«Неприятная неожиданность» для Европы

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о намерении запросить у США разъяснения относительно введения новых пошлин.
Как стало известно ранее из сообщения офиса торгпреда США Джеймисона Грира, американская сторона вводит пошлины от 10% до 12,5% для 60 основных торговых партнеров. Размер пошлины зависит от того, есть ли в стране законодательный запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда.
По данным Reuters, введение новых пошлин стало для Евросоюза «неприятной неожиданностью».
«Кто вообще может уследить за тем, какие пошлины вводятся и отменяются? Нет, мы этого не ожидали. У нас было соглашение с Америкой, и мы выполнили свою часть договоренностей. Поэтому для нас стало неприятной неожиданностью, что это соглашение не соблюдается», — заявила глава европейской дипломатии в интервью журналисту Reuters.
Каллас добавила, что обвинения в недостаточной борьбе ЕС с принудительным трудом не имеют под собой оснований. По ее словам, в Евросоюзе действуют строгие трудовые стандарты, включая оплачиваемые отпуска и высокий уровень защиты работников, поэтому претензии США выглядят необоснованными.
Рамочное торговое соглашение между ЕС и Штатами от августа прошлого года предусматривает отмену Союзом пошлин на все промышленные товары из США, в то время как Вашингтон оставляет пошлину в 15% на большую часть европейской продукции.
*** 11:39
В ночь с 23 на 24 июля, перед истечением срока действия «временной глобальной пошлины» в размере 10%, введенной Белым домом в 2025 году, торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о введении новых пошлин против 60 торговых партнеров «в связи с использованием принудительного труда».
Решение принято в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года «в связи с неспособностью ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».
Расследование торгового представителя США было анонсировано 12 марта 2026 года, 2 июня были обнародованы результаты по всем 60 экономикам. Прием письменных комментариев шел до 6 июля, слушания прошли 7 июля, а 23-24 июля торговый представитель Джеймисон Грир объявил финальное решение.
Новые ставки вступают в силу в полночь 24 июля по восточному времени США, а товары, которые уже находятся в пути, получают отсрочку до 28 июля.
Минимальная ставка в 10% применяется к государствам, которые уже ввели у себя запрет на импорт товаров, изготовленных принудительным трудом. К таким сегодня относят Евросоюз, Канаду, Мексику, Тайвань, Индонезию, Аргентину, Бангладеш, Камбоджу, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Малайзию, Пакистан и Великобританию (у нее частичный режим).
В другом перечне 46 экономик, для которых ставка составит 12,5%. В этом списке также Алжир, Ангола, Австралия, Багамы, Бахрейн, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Египет, Гайана, Гондурас, Гонконг, Индия, Ирак, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Кувейт, Ливия, Марокко, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Оман, Перу, Филиппины, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Шри-Ланка, Швейцария, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ, Уругвай, Венесуэла и Вьетнам.
Стоит отметить, что Израиль также оказался включен в этот список.
По данным торгового представительства, 60 затронутых торговых партнеров обеспечивают 99,4% всего импорта США.
Стоит отметить, что из-под действия новой пошлины выведен большой перечень товаров – энергоносители, критические минералы и металлы, часть продовольствия, а также фармацевтика, активные фармацевтические субстанции, вакцины и отдельно – компьютеры, серверы, полупроводники, интегральные схемы и телекоммуникационное оборудование.