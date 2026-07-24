«Неприятная неожиданность» для Европы

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о намерении запросить у США разъяснения относительно введения новых пошлин. Как стало известно ранее из сообщения офиса торгпреда США Джеймисона Грира, американская сторона вводит пошлины от 10% до 12,5% для 60 основных торговых партнеров. Размер пошлины зависит от того, есть ли в стране законодательный запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда.

По данным Reuters, введение новых пошлин стало для Евросоюза «неприятной неожиданностью». «Кто вообще может уследить за тем, какие пошлины вводятся и отменяются? Нет, мы этого не ожидали. У нас было соглашение с Америкой, и мы выполнили свою часть договоренностей. Поэтому для нас стало неприятной неожиданностью, что это соглашение не соблюдается», — заявила глава европейской дипломатии в интервью журналисту Reuters. Каллас добавила, что обвинения в недостаточной борьбе ЕС с принудительным трудом не имеют под собой оснований. По ее словам, в Евросоюзе действуют строгие трудовые стандарты, включая оплачиваемые отпуска и высокий уровень защиты работников, поэтому претензии США выглядят необоснованными. Рамочное торговое соглашение между ЕС и Штатами от августа прошлого года предусматривает отмену Союзом пошлин на все промышленные товары из США, в то время как Вашингтон оставляет пошлину в 15% на большую часть европейской продукции.

*** 11:39 В ночь с 23 на 24 июля, перед истечением срока действия «временной глобальной пошлины» в размере 10%, введенной Белым домом в 2025 году, торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о введении новых пошлин против 60 торговых партнеров «в связи с использованием принудительного труда».