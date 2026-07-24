Пока альянс туарегского «Фронта освобождения Азавада» (FLA) и связанной с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат-Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) продолжает атаки в Мали с целью свержения правительства Ассими Гоиты, пришедшего к власти в результате военного переворота при поддержке России в 2021 году, США готовятся присоединиться к игре. Как сообщалось ранее, The Washington Post, ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников, написала, что администрация Трампа изучает возможность начала военных операций против JNIM в этой западноафриканской стране. JNIM считается одной из самых мощных вооруженных группировок в Западной Африке и в последнее время укрепила свои позиции в странах Сахеля. В апреле этого года группировка неожиданно заключила союз с движением туарегов и совершила нападение на столицу Бамако. Также туареги при поддержке джихадистов захватили город Кидаль на северо-востоке страны. Наемники из «Африканского корпуса», поддерживающего Ассими Гоиту и связанного с Министерством обороны России, договорились с боевиками и покинули свою базу в Кидале, отступив в города Анефис и Гао, при этом оставив после себя большое количество снаряжения и боеприпасов. В начале июля боевики предприняли новое наступление, на этот раз захватив Анефис и Гао. Совместная атака джихадистов, связанных с «Аль-Каидой», и туарегов стала сокрушительным ударом по режиму Ассими Гоиты, чей ближайший соратник и дружественный Москве министр обороны Садио Камаро был убит в результате нападения боевиков в конце апреля. Это значительно ослабило власть Гоиты, и хотя Россия недавно направила в Мали дополнительных наемников и оружие, чтобы остановить продвижение боевиков, эксперты по Африке считают, что эта ситуация может продлиться недолго.

18 июля боевики JNIM и FLA устроили засаду на военный конвой, состоящий из солдат малийской армии и наемников «Африканского корпуса». В результате нападения погибли по меньшей мере 50 малийских солдат и россиян. В тот же день помощник госсекретаря США по делам Африки Фрэнк Гарсия совершил официальный визит в Бамако, столицу Мали. Госдепартамент заявил, что визит был направлен на восстановление сотрудничества между двумя странами, «особенно в областях безопасности и дипломатии». Отношения между Бамако и Вашингтоном были разорваны после военного переворота в Мали, но теперь, когда альянс джихадистов и туарегов продвигается к столице, администрация США решила восстановить связи. Сообщается, что переговоры между двумя государствами касаются, в частности, контролируемого возобновления разведывательных полетов США над территорией Мали с целью укрепления разведывательных возможностей по отслеживанию джихадистских движений. Правительственные источники в Бамако подтвердили, что с марта Мали и США изучают возможность заключения соглашения, которое позволило бы американским войскам возобновить полеты самолетов и беспилотников над национальным воздушным пространством в рамках четко определенной правовой базы. Такое развитие событий стало бы значительным сдвигом после постепенного сокращения западного военного присутствия в Сахеле. Как малийские власти, так и делегация США заявили, что за обменом информацией, начавшимся 18 июля, в ближайшие недели последуют рабочие встречи экспертов из министерств иностранных дел и обороны двух стран. Цель состоит в том, чтобы выработать более точную оперативную структуру сотрудничества, особенно в области обмена разведывательной информацией и безопасности воздушного пространства Мали. Ожидается, что до конца квартала в Бамако состоится новый раунд технических переговоров, за которым последуют возможные консультации на более высоком уровне в Вашингтоне. Таким образом, визит Гарсии станет ключевым событием для отслеживания дальнейшей траектории двусторонних отношений.

Установление США отношений с пророссийской хунтой в Мали и рассмотрение возможности начала военных операций в этой стране против джихадистов, связанных с «Аль-Каидой», можно рассматривать как новый этап в геополитической борьбе за влияние в регионе Сахеля, богатом минеральными ресурсами. Как известно, после военных переворотов, произошедших один за другим в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, позиции Франции в Западной Африке резко ослабли. Это произошло потому, что новые власти немедленно вывели французские войска со своих территорий. Французские войска были развернуты в регионе в 2013 году якобы для борьбы с радикальными исламистскими группировками, но их присутствие не решило проблем безопасности, и ситуация ухудшилась. Однако и после того, как россияне заменили французов, ситуация не улучшилась, наоборот, события в Мали показывают, что положение дел там стало еще хуже. И теперь правительство Ассими Гоиты диверсифицирует свою политику в области безопасности и намерено заключить сделку с Соединенными Штатами, чтобы не зависеть исключительно от России, что предоставляет Вашингтону возможность укрепить свои позиции на континенте. Кстати, неназванный представитель администрации США заявил газете The Washington Post о ситуации в Мали: «Мы надеемся, что другие африканские страны обратят внимание на ужасающие результаты России в борьбе с терроризмом». Если администрация Трампа начнет военные операции против группировки JNIM в Мали, это может ослабить альянс, сформированный против режима Гоиты. Однако JNIM — лишь одна из существующих угроз безопасности в Мали. Другая радикальная группировка, «ИГИЛ Сахель», местное отделение ИГИЛ и соперник JNIM, действует в регионах, граничащих с Нигером. Аналитики считают, что авиаудары США по JNIM, которая считается менее радикальной, чем ИГИЛ, не устранят угрозы безопасности в Мали, а могут даже привести к дальнейшему укреплению фундаменталистов.