Мерц хочет уволить министра

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен уволить министра транспорта Патрика Шнайдера, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правящей коалиции.

Причиной решения названо недовольство канцлера работой министерства на фоне проблем с железнодорожной сетью и транспортной инфраструктурой страны. По данным газеты, несмотря на рекордный бюджет ведомства, существенного прогресса в модернизации инфраструктуры и повышении эффективности работы Deutsche Bahn достигнуто не было.

Источники отмечают, что Мерц рассматривает кризис в транспортном секторе как политическую проблему, поскольку граждане воспринимают состояние дорог и железных дорог как неспособность государства эффективно выполнять свои функции.

В правительстве Германии продолжаются перестановки: ранее сообщалось о возможной смене руководства канцелярии федерального канцлера и Министерства здравоохранения Германии.