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Ракеты на Киев: раздаются взрывы

ФОТО; обновлено 13:17
13:17 1154

В столице Украины прогремело несколько взрывов – российские войска атаковали Киев ракетами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Ракеты на Киев», — говорится в сообщении Воздушных сил.

«Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» – отметил Кличко.

Позже мэр сообщил о вызове медиков в Святошинский район.

*** 12:23

Россия ударила КАБами по Изюму в Харьковской области, произошел пожар в отделении почтового оператора, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в четверг, пишут украинские СМИ.

Спасатели, как отмечается, оперативно ликвидировали возгорание на площади в 700 кв. м в помещении грузового отделения. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, за прошедшие сутки Россия нанесла удары по 20 населенным пунктам Харьковской области, в результате обстрелов пострадали 9 человек, в том числе ребенок.

Ночью Россия атаковала Одесскую область ракетами и беспилотниками, поразив жилой сектор и промышленную инфраструктуру. Пострадали женщина и 4-летний ребенок, повреждены дома и авто, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях.

«Кроме того, получила повреждения территория одного из предприятий. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших», — указал глава ОВА.

В Николаевской области российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру и АЗС, сообщил в четверг и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях.

В Баштанском районе, отметил он, «сегодня утром атаковали беспилотником типа «Молния» Снигиревскую общину. В результате атаки повреждено здание АЗС. Пострадавших нет».

«В Николаевском районе вчера трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую общину. Пострадавших нет», — указал и.о. председателя ОВА.

Россия атаковала энергетику в Черниговской области, в Чернигове и районе без света 150 тысяч абонентов. Всего из-за российских атак перебои с электроснабжением в 5 областях. Об этом сообщили в Минэнерго и «Черниговоблэнерго» в четверг, пишет УНН.

По данным Минэнерго, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

В ночь на 24 июля Россия нанесла удар по Украине пятью ракетами и 180 дронами. Силы ПВО обезвредили четыре ракеты и 160 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг.

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