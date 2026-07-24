Ракеты на Киев: раздаются взрывы

В столице Украины прогремело несколько взрывов – российские войска атаковали Киев ракетами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. «Ракеты на Киев», — говорится в сообщении Воздушных сил. «Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» – отметил Кличко. Позже мэр сообщил о вызове медиков в Святошинский район.

*** 12:23 Россия ударила КАБами по Изюму в Харьковской области, произошел пожар в отделении почтового оператора, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в четверг, пишут украинские СМИ. Спасатели, как отмечается, оперативно ликвидировали возгорание на площади в 700 кв. м в помещении грузового отделения. Обошлось без пострадавших.