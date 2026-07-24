«Бинагадинского стрелка» просят судить тайно

На заседании под председательством судьи Вугара Гулиева выступил представитель потерпевшей Шахлы Камиловой и заявил ходатайство. Он отметил, что журналисты сфотографировали потерпевшую перед зданием суда, распространили снимки, а в соцсетях появились комментарии, негативно влияющие на ее личность: «На прошлом заседании уже говорилось, что в случае подобных ситуаций ходатайство будет рассмотрено повторно. Освещение таких моментов в прессе может негативно сказаться на потерпевшей. Чтобы предотвратить распространение негативных мнений, просим провести процесс в закрытом режиме».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении ученика 10‑го класса Э.Ш., обвиняемого в вооруженном нападении на учительницу в лицее «Идрак».

Адвокат обвиняемого подростка Рашад Мирмехтизаде также настаивал на закрытом судебном заседании. Он подчеркнул, что необходимо защищать интересы несовершеннолетнего, а среди 12 свидетелей по делу восемь — дети. Адвокат добавил, что в соцсетях обсуждают членов семьи обвиняемого, пишут неприятные комментарии: «Просим учесть наличие таких обстоятельств».

Законный представитель обвиняемого — его мать — поддержала ходатайство и также попросила провести заседание в закрытом режиме.

Напомним, на предыдущем заседании адвокат Мирмехтизаде уже ходатайствовал о закрытом процессе, ссылаясь на публикации в СМИ и комментарии в соцсетях, которые оказывают серьезное психологическое давление на семью обвиняемого подростка. Тогда суд не нашел достаточных правовых оснований для закрытия заседания и отклонил ходатайство.

Прокурор предоставил решение на усмотрение суда. После этого судьи удалились в совещательную комнату. По возвращении было объявлено, что, согласно постановлению, ходатайства удовлетворены: суд, учитывая интересы правосудия, решил провести процесс частично в закрытом режиме. В настоящее время в закрытом заседании продолжается допрос сторон.

Согласно обвинению, перед инцидентом учитель математики Шахла Камилова сделала ученику замечание за плохую подготовку к уроку. Подросток воспринял это как оскорбление. После замечания он тайно взял охотничье ружье, принадлежащее отцу, спрятал его в рюкзак и принес в школу. На следующий день, незадолго до окончания урока, привел оружие в боевое состояние и выстрелил в учительницу с близкого расстояния. Раненую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Благодаря усилиям врачей ее удалось спасти. Подростку предъявлено обвинение по статье 29, 120.2 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.