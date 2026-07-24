Для Мамедли и Абдуллаева потребовали суровые приговоры

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении руководителя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли и общественного активиста Анара Абдуллаева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством Айгюн Гурбановой прокурор запросил для Анара Мамедли 14 лет, для Анара Абдуллаева — 13 лет лишения свободы.

Отметим, что Анар Мамедли был задержан в апреле 2024 года. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Общественный активист Анар Абдуллаев 8 апреля прошлого года был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по уголовному делу, в отношении него была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. В августе прошлого года мера пресечения в виде передачи под надзор полиции была изменена, и Абдуллаева арестовали прямо в зале суда.

Вышеупомянутые лица обвиняются в легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконном предпринимательстве, контрабанде в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и подделке официальных документов.