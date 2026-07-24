Первые зубы у ребенка: когда бить тревогу?

Прорезывание зубов у детей — один из самых беспокойных и вызывающих много вопросов периодов для родителей. Увеличение слюнотечения, повышение температуры, беспокойство, нарушение сна и другие симптомы у младенцев часто вызывают тревогу у родителей. Как протекает этот процесс, в каких пределах он считается нормальным, в каких случаях нужно обращаться к врачу и как ухаживать за зубами?

– В каком возрасте и в какой последовательности прорезываются зубы у детей?

— Прорезывание зубов — естественный процесс. Появление зубов у ребёнка зависит от индивидуальных особенностей, наследственности, климатических факторов, питания, качества питьевой воды и других факторов. В большинстве случаев молочные зубы появляются в возрасте 4–7 месяцев, однако в редких случаях они могут быть видны у новорождённых или отсутствовать у детей старше 15–16 месяцев.

Средние сроки и последовательность прорезывания молочных зубов следующие: 6–8 месяцев — сначала два нижних центральных резца, затем два верхних центральных резца. 8–12 месяцев — два боковых резца, сначала нижние, потом верхние. 12–16 месяцев — первые моляры (коренные зубы в боковых частях челюстей). 16–22 месяца — четыре клыка. Таким образом, к концу первого года жизни у здорового ребёнка должно быть 6–8 зубов. В 2 года — 16–18 зубов, к 3 годам — примерно 20 зубов (полный молочный прикус). Для приблизительного расчёта количества зубов, соответствующего возрасту, можно использовать формулу: Количество зубов = возраст (в месяцах) – 4. Например, у 8-месячного ребёнка примерно 4 зуба.

– Каковы общие признаки прорезывания зубов у младенцев?

— При прорезывании зубов повышенная чувствительность дёсен является нормой. Резцы и моляры обычно вызывают больше дискомфорта. Прорезывание зубов сопровождается усиленным слюнотечением, что может привести к раздражению и высыпаниям на коже вокруг рта. В таких случаях рекомендуется держать область вокруг рта чистой и сухой, использовать защитные кремы. Иногда усиленное слюнотечение сопровождается кашлем. Если кашель сохраняется или появляется температура, необходимо обратиться к педиатру. Во время прорезывания зубов температура может повышаться до 37–37,8 °C. Младенцы в этот период грызут и жуют различные предметы, чтобы уменьшить давление на дёсны. Рекомендуется использовать холодные прорезыватели (зубные игрушки). Боль в дёснах может отдавать в щёки и уши. Для облегчения состояния можно мягко массировать дёсны чистым пальцем и использовать обезболивающие средства, рекомендованные педиатром в соответствии с возрастом ребёнка.

Усиленное слюнотечение может вызвать немного более жидкий стул, чем обычно. Если понос продолжается или сопровождается высокой температурой, следует проконсультироваться с педиатром.

– С какого возраста нужно начинать ухаживать за зубами ребёнка?

— Ухаживать за дёснами ребёнка рекомендуется ещё до появления молочных зубов. Важно содержать дёсны в чистоте. Это можно делать чистой влажной тканью или мягкой детской зубной щёткой с водой (без зубной пасты). После появления молочных зубов их следует чистить водой с небольшим количеством фторсодержащей зубной пасты. Рекомендуется использовать количество пасты размером с рисовое зёрнышко. Избыток фтора вреден для организма, поэтому нельзя позволять ребёнку проглатывать пасту или есть ее.

– Что такое патологическое прорезывание зубов?

— К аномальному прорезыванию зубов (dentitio difficilis) относятся раннее или позднее прорезывание, нарушение парности и последовательности, а также затруднённое прорезывание. Если зубы появляются у ребёнка старше 3 месяцев после рождения, из-за неполноценной структуры, недостаточной минерализации и отсутствия гигиенического ухода возможно раннее развитие кариеса молочных зубов. Зубы, появившиеся внутриутробно, имеют неполноценную структуру, корни ещё не полностью сформированы, при кормлении они травмируют сосок матери, что часто приводит к маститу.