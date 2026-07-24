Команда Азербайджана – в финале Европейских университетских игр

На Универсиаде, организованной Европейской ассоциацией университетского спорта (EUSA) и проходящей в итальянском городе Салерно с 15 по 25 июля, Азербайджан представлен в таких видах спорта, как настольный теннис и футзал. В соревнованиях по футзалу выступает команда Азербайджанской спортивной академии — победитель сезона 2025/2026 годов Студенческой лиги Азербайджана, организованной Федерацией студенческого футбола Азербайджана.

Команда Азербайджана вышла в финал турнира, обыграв испанцев в серии пенальти после того, как основное время полуфинала завершилось со счетом 3:3.

Участие команды Азербайджанской спортивной академии в Европейских университетских играх стало возможным благодаря организации со стороны Общественного объединения Федерации студенческого футбола Азербайджана и поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана и Азербайджанской спортивной академии.