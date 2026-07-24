Госдеп требует от Малайзии объяснений

Посла Малайзии в США Шахрула Икрама Яакоба пригласили в Госдепартамент. Причиной стала позиция Куала-Лумпура, который отказывается признавать Израиль и запрещает въезд его гражданам. Об этом сообщил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан, передает Reuters.

«Это всегда было политикой Малайзии. Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция», — объяснил дипломат агентству.

Министр также рассказал о недавнем инциденте. В Малайзию приехал человек с двойным гражданством — США и Израиля. Он воспользовался американским паспортом. Когда власти выяснили, что у него есть и израильское гражданство, ему предложили покинуть страну.