USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран громит военные объекты США: удар по Эрбилю
Новость дня
Иран громит военные объекты США: удар по Эрбилю

Госдеп требует от Малайзии объяснений

13:03 609

Посла Малайзии в США Шахрула Икрама Яакоба пригласили в Госдепартамент. Причиной стала позиция Куала-Лумпура, который отказывается признавать Израиль и запрещает въезд его гражданам. Об этом сообщил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан, передает Reuters.

«Это всегда было политикой Малайзии. Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция», — объяснил дипломат агентству.

Министр также рассказал о недавнем инциденте. В Малайзию приехал человек с двойным гражданством — США и Израиля. Он воспользовался американским паспортом. Когда власти выяснили, что у него есть и израильское гражданство, ему предложили покинуть страну.

Алиев отправил Асланова из Италии в Турцию
Алиев отправил Асланова из Италии в Турцию обновлено 13:54
13:54 382
Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге»
Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге»
13:44 338
Теракт на КПП в Пакистане: много погибших и раненых
Теракт на КПП в Пакистане: много погибших и раненых
13:37 367
У сборной Германии новый тренер
У сборной Германии новый тренер
13:20 675
Над Румынией сбили беспилотник
Над Румынией сбили беспилотник впервые с начала войны в Украине
13:12 485
Переговоры Лаврова и Аракчи
Переговоры Лаврова и Аракчи
12:56 642
Зеленский об ударе по российскому военному заводу
Зеленский об ударе по российскому военному заводу фото; видео; обновлено 12:37
12:37 6121
Для Мамедли и Абдуллаева потребовали суровые приговоры
Для Мамедли и Абдуллаева потребовали суровые приговоры
12:31 892
«Бинагадинского стрелка» просят судить тайно
«Бинагадинского стрелка» просят судить тайно
12:30 1149
Ракеты на Киев: раздаются взрывы
Ракеты на Киев: раздаются взрывы ФОТО; обновлено 13:17
13:17 1163
Мерц хочет уволить министра
Мерц хочет уволить министра
12:22 797

ЭТО ВАЖНО

Алиев отправил Асланова из Италии в Турцию
Алиев отправил Асланова из Италии в Турцию обновлено 13:54
13:54 382
Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге»
Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге»
13:44 338
Теракт на КПП в Пакистане: много погибших и раненых
Теракт на КПП в Пакистане: много погибших и раненых
13:37 367
У сборной Германии новый тренер
У сборной Германии новый тренер
13:20 675
Над Румынией сбили беспилотник
Над Румынией сбили беспилотник впервые с начала войны в Украине
13:12 485
Переговоры Лаврова и Аракчи
Переговоры Лаврова и Аракчи
12:56 642
Зеленский об ударе по российскому военному заводу
Зеленский об ударе по российскому военному заводу фото; видео; обновлено 12:37
12:37 6121
Для Мамедли и Абдуллаева потребовали суровые приговоры
Для Мамедли и Абдуллаева потребовали суровые приговоры
12:31 892
«Бинагадинского стрелка» просят судить тайно
«Бинагадинского стрелка» просят судить тайно
12:30 1149
Ракеты на Киев: раздаются взрывы
Ракеты на Киев: раздаются взрывы ФОТО; обновлено 13:17
13:17 1163
Мерц хочет уволить министра
Мерц хочет уволить министра
12:22 797
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться