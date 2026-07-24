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Германия освобождается от России. И устремляется на Кавказ

Хайнеманн-Грюдер и Рар комментируют для haqqin.az
Али Мамедов, собкор
13:59 1864

Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию ознаменовался выводом двусторонних отношений на качественно новый, стратегический уровень.

Главными достижениями визита стали подписание знаковых документов («Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия» и Совместной декларации о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета), закрепление Азербайджана как ключевого энергопартнера и старт новых экономических проектов.

Чем обусловлена высокая заинтересованность Германии и Азербайджана друг в друге? Своими оценками по этому поводу поделились с haqqin.az известные немецкие наблюдатели.

Профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер

Консультант Министерства иностранных дел Германии, политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер отметил, что визит Алиева отражает стремление Германии иметь доступ к ресурсам и освободиться в этом смысле от России.

«Расширение сфер сотрудничества также соответствует подходам бывшего главы МИД Германии, ныне президента ФРГ Штайнмайера по отношению к России и Центральной Азии. Тогда это называлось «партнерство для модернизации».

Культурный и научный обмен - это капитальное вложение в следующие поколения.

И наконец, Карабах – эта тема уже закрыта. И Германия, и Азербайджан больше не смотрят в прошлое, они смотрят в будущее, исходя из фактов жизни. И интересы для ФРГ важнее, чем так называемые общеевропейские ценности», - заявил профессор.

Политолог, профессор Института международной политики WeltTrends (Потсдам) Александер Рар сообщил, что Германия, как лидер Евросоюза, всерьез взялась за «подключение» Южного Кавказа к Европе и будет предпринимать дальнейшие усилия для вывода Азербайджана, Грузии и Армении из российской орбиты.

Профессор Института международной политики WeltTrends (Потсдам) Александер Рар

«Для этого Фридрих Мерц и Ильхам Алиев определили ряд конкретных шагов: 1) закупка Германией дополнительных объемов природного газа в Азербайджане, 2) содействие мирному урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией для достижения стабильности в регионе, 3) участие в прокладывании транспортных коридоров для достижения долгосрочного энергетического сотрудничества в поставках нужных ресурсов в Евросоюз в обход России. Деньги на инфраструктурные проекты должен выделять немецкий бизнес, для этого Алиев провел встречу с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

Алиев послал твердые сигналы об ориентации его страны на Евросоюз и стратегическое партнерство с Германией.

Ожидается, что немецкая дипломатия сейчас сильно оживится в Южнокавказском регионе и будет действовать через Турцию, которая остается ключевой страной для процессов сотрудничества Запада с РФ», - рассказал Рар.

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