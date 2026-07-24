Германия освобождается от России. И устремляется на Кавказ

Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию ознаменовался выводом двусторонних отношений на качественно новый, стратегический уровень. Главными достижениями визита стали подписание знаковых документов («Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия» и Совместной декларации о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета), закрепление Азербайджана как ключевого энергопартнера и старт новых экономических проектов. Чем обусловлена высокая заинтересованность Германии и Азербайджана друг в друге? Своими оценками по этому поводу поделились с haqqin.az известные немецкие наблюдатели.

Консультант Министерства иностранных дел Германии, политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер отметил, что визит Алиева отражает стремление Германии иметь доступ к ресурсам и освободиться в этом смысле от России. «Расширение сфер сотрудничества также соответствует подходам бывшего главы МИД Германии, ныне президента ФРГ Штайнмайера по отношению к России и Центральной Азии. Тогда это называлось «партнерство для модернизации». Культурный и научный обмен - это капитальное вложение в следующие поколения. И наконец, Карабах – эта тема уже закрыта. И Германия, и Азербайджан больше не смотрят в прошлое, они смотрят в будущее, исходя из фактов жизни. И интересы для ФРГ важнее, чем так называемые общеевропейские ценности», - заявил профессор. Политолог, профессор Института международной политики WeltTrends (Потсдам) Александер Рар сообщил, что Германия, как лидер Евросоюза, всерьез взялась за «подключение» Южного Кавказа к Европе и будет предпринимать дальнейшие усилия для вывода Азербайджана, Грузии и Армении из российской орбиты.