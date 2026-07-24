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Над Румынией сбили беспилотник

впервые с начала войны в Украине
13:12 485

Истребитель F-16 утром 24 июля сбил над Румынией беспилотник, который ранее вошел в воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, подчеркнув, что истребитель пилотировал румынский пилот.

Как написал Дан, дрон летел над безлюдной территорией, «поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска». Место предполагаемого падения обломков сейчас исследуется. Других подробностей пока нет, также не сообщается, кому принадлежал беспилотник.

Минобороны России ранее сообщало о ночных ударах по портам граничащей с Румынией Одесской области Украины. 

Беспилотники и ранее неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии. В конце мая, как утверждали власти страны, российский дрон врезался в многоэтажку в городе Галац, в одной из квартир возник пожар. Впервые, однако, беспилотник был сбит над территорией страны. В Румынии расположена авиабаза НАТО, ВВС страны вооружены истребителями F-16.

Ранее беспилотник, предположительно украинский, был сбит над Литвой — после серии инцидентов, в ходе которых украинские дроны, предположительно сбитые с курса российской системой РЭБ, залетали в воздушное пространство стран Балтии.

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