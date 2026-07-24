Над Румынией сбили беспилотник

Истребитель F-16 утром 24 июля сбил над Румынией беспилотник, который ранее вошел в воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, подчеркнув, что истребитель пилотировал румынский пилот.

Как написал Дан, дрон летел над безлюдной территорией, «поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска». Место предполагаемого падения обломков сейчас исследуется. Других подробностей пока нет, также не сообщается, кому принадлежал беспилотник.