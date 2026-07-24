И снова жара

25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 22-26, днем — 33-38 градусов тепла.
Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 45-50%.
В районах Азербайджана погода, по прогнозам, будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные слабые дожди, грозы, град, местами — туман, умеренный восточный ветер днем усилится.
Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 35-39, в горах ночью — 15-20, днем — 25-30 градусов выше нуля.