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Теракт на КПП в Пакистане: много погибших и раненых

13:37 371

По меньшей мере 14 человек погибли в результате атаки террориста-смертника на контрольно-пропускной пункт в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщила служба безопасности страны в пятницу.

Теракт произошел в четверг вечером в округе Танк. Заминированный автомобиль на большой скорости въехал на территорию КПП, после чего прогремел мощный взрыв, полностью разрушивший объект. Среди погибших, по данным сил безопасности, — девять военнослужащих, четверо полицейских и сотрудник лесного департамента.

Еще как минимум 24 человека получили ранения, большинство из них — военнослужащие. Пострадавшие доставлены в больницы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми, предположительно, могут находиться еще трое военных. 

После взрыва силовики провели зачистку прилегающей территории, в ходе которой были ликвидированы трое боевиков. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок. Расследование продолжается.

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