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Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге»

13:44 347

Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики «О краудфандинге», информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

Закон регулирует правовые, организационные и экономические основы краудфандинга в Азербайджане на основе долевого участия и долгового финансирования, устанавливает требования к деятельности оператора краудфандинговой платформы, аспекты государственного регулирования и надзора за его деятельностью.

Целью закона является доступ субъектов экономической деятельности, в частности стартапов, микро-, малых и средних предприятий к надежным альтернативным каналам финансирования посредством использования информационных ресурсов и систем для повышения их деловой активности, а также обеспечение защиты прав инвесторов, участвующих в финансировании.

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