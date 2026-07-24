Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге»

Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики «О краудфандинге», информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

Закон регулирует правовые, организационные и экономические основы краудфандинга в Азербайджане на основе долевого участия и долгового финансирования, устанавливает требования к деятельности оператора краудфандинговой платформы, аспекты государственного регулирования и надзора за его деятельностью.

Целью закона является доступ субъектов экономической деятельности, в частности стартапов, микро-, малых и средних предприятий к надежным альтернативным каналам финансирования посредством использования информационных ресурсов и систем для повышения их деловой активности, а также обеспечение защиты прав инвесторов, участвующих в финансировании.