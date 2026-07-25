Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу

В последнее время международные обозреватели отмечают опасную тенденцию: некоторые державы, ранее придерживавшиеся неядерного статуса, начали проявлять интерес к созданию собственного атомного арсенала. Сегодня к таким странам относят Японию, Саудовскую Аравию и Германию. Хотя формально они остаются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, эскалация глобальных войн и снижение доверия к защитным гарантиям США вынуждают их предпринимать шаги в сторону «латентной» ядерной милитаризации. Япония пересматривает свои давние «три неядерных принципа». В июле 2026 года глава оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми прямо высказался за отказ от старых табу при подготовке новой оборонной стратегии. Токио обладает статусом «порога»: наличие колоссальных запасов плутония и передовых ракетно-космических технологий позволяет стране изготовить ядерный заряд в кратчайшие сроки. Основными катализаторами выступают жесткий политический курс премьера Санаэ Такаити, военная активность Китая и КНДР, а также сомнения в надежности Вашингтона. Что касается Саудовской Аравии, то Эр-Рияд фактически получил технологический ключ к обогащению урана благодаря новому соглашению с США («Соглашение 123»). При этом королевство уклоняется от жесткого контроля со стороны МАГАТЭ. Позиция наследного принца Мухаммеда ибн Салмана остается неизменной: Саудовская Аравия обзаведется ядерным оружием сразу вслед за Ираном. Текущий вооруженный конфликт между США и Ираном, а также оборонный альянс с Пакистаном только ускоряют эти намерения. Германия, несмотря на юридические запреты, рассматривает варианты создания ядерного щита на случай, если США при Дональде Трампе ослабят свои обязательства перед НАТО. Отмечается, что ФРГ располагает всеми необходимыми кадрами и мощностями, чтобы собрать бомбу всего за один год после принятия соответствующего решения. Необходимость поиска замены американскому ядерному зонтику диктуется также возможным усилением экономического давления со стороны США. Таким образом, наблюдается системный кризис прежних механизмов безопасности, подталкивающий технологически развитые страны к ядерному суверенитету. Способны ли, во-первых, эти и другие технологически развитые государства пойти на создание собственного ядерного оружия? Остаются ли какие-то рычаги международного уровня, способные удержать их от таких шагов? И как изменится мир, если одно за другим государства ринутся создавать свое атомное оружие? Своими оценками на этот счет поделились с haqqin.az известные обозреватели. Российский политолог, социолог, доктор экономических наук, ассоциированный исследователь программы по России и Евразии в Королевском институте международных отношений Владислав Иноземцев отметил, что, наблюдая за происходящим, он должен сказать — распространение ядерного оружия стало новым масштабным трендом в мировой политике.

«Сегодня не существует механизма, который мог бы воспрепятствовать развитию этой тенденции, так как военные угрозы, в том числе и со стороны великих держав, требуют модификации политики сдерживания. Мы видим, что и война России против Украины, и война Соединенных Штатов против Ирана говорят о том, что традиционные методы обеспечения международной безопасности не являются эффективными. Поэтому в ближайшие 10-20 лет мы увидим резкое — вероятно, двукратное — увеличение числа ядерных государств. Насколько это опасно? Безусловно, это, конечно, делает мир более рискованным, чем раньше, но все же не стоит забывать, что на протяжении сорока лет холодной войны обладание ядерным оружием выступало очень важным фактором сдерживания, и я не склонен считать, что статус, который дает ядерное вооружение, изменился», — заявил ученый. Он считает, что наличие ядерного арсенала у Украины наверняка заставило бы президента России Владимира Путина лишний раз подумать о возможности агрессии. «То же самое касается многих других случаев. При этом надо учитывать тот факт, что применение ядерного оружия остается лишь гипотетической опцией даже в отношении неядерных держав: мы видим это и по российской войне с Украиной, и по конфликтам Израиля с соседними государствами. Индия и Пакистан, даже став ядерными державами, не скатываются к ядерной войне друг с другом. Поэтому я думаю, что к данному процессу следует относиться как к неизбежному явлению, и вряд ли его следует драматизировать. По крайней мере, никакого разворота тенденции я в ближайшие годы не предвижу», — заключает Иноземцев. Азербайджанский эксперт в области геополитики Сахиль Искандеров отметил, что в последнее время некоторые страны прибегают к открытому политическому шантажу в отношении Дональда Трампа, опасаясь, что он может отказаться от союзнических обязательств перед Японией, Германией и Саудовской Аравией.