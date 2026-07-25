Эрозия глобального ядерного зонтика. Мир скатывается к атомному хаосу

В последнее время международные обозреватели отмечают опасную тенденцию: некоторые державы, ранее придерживавшиеся неядерного статуса, начали проявлять интерес к созданию собственного атомного арсенала. Сегодня к таким странам относят Японию, Саудовскую Аравию и Германию. Хотя формально они остаются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, эскалация глобальных войн и снижение доверия к защитным гарантиям США вынуждают их предпринимать шаги в сторону «латентной» ядерной милитаризации.
Япония пересматривает свои давние «три неядерных принципа». В июле 2026 года глава оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми прямо высказался за отказ от старых табу при подготовке новой оборонной стратегии. Токио обладает статусом «порога»: наличие колоссальных запасов плутония и передовых ракетно-космических технологий позволяет стране изготовить ядерный заряд в кратчайшие сроки. Основными катализаторами выступают жесткий политический курс премьера Санаэ Такаити, военная активность Китая и КНДР, а также сомнения в надежности Вашингтона.
Что касается Саудовской Аравии, то Эр-Рияд фактически получил технологический ключ к обогащению урана благодаря новому соглашению с США («Соглашение 123»). При этом королевство уклоняется от жесткого контроля со стороны МАГАТЭ. Позиция наследного принца Мухаммеда ибн Салмана остается неизменной: Саудовская Аравия обзаведется ядерным оружием сразу вслед за Ираном. Текущий вооруженный конфликт между США и Ираном, а также оборонный альянс с Пакистаном только ускоряют эти намерения.
Германия, несмотря на юридические запреты, рассматривает варианты создания ядерного щита на случай, если США при Дональде Трампе ослабят свои обязательства перед НАТО. Отмечается, что ФРГ располагает всеми необходимыми кадрами и мощностями, чтобы собрать бомбу всего за один год после принятия соответствующего решения. Необходимость поиска замены американскому ядерному зонтику диктуется также возможным усилением экономического давления со стороны США.
Таким образом, наблюдается системный кризис прежних механизмов безопасности, подталкивающий технологически развитые страны к ядерному суверенитету.
Способны ли, во-первых, эти и другие технологически развитые государства пойти на создание собственного ядерного оружия? Остаются ли какие-то рычаги международного уровня, способные удержать их от таких шагов? И как изменится мир, если одно за другим государства ринутся создавать свое атомное оружие?
Своими оценками на этот счет поделились с haqqin.az известные обозреватели.
Российский политолог, социолог, доктор экономических наук, ассоциированный исследователь программы по России и Евразии в Королевском институте международных отношений Владислав Иноземцев отметил, что, наблюдая за происходящим, он должен сказать — распространение ядерного оружия стало новым масштабным трендом в мировой политике.
«Сегодня не существует механизма, который мог бы воспрепятствовать развитию этой тенденции, так как военные угрозы, в том числе и со стороны великих держав, требуют модификации политики сдерживания. Мы видим, что и война России против Украины, и война Соединенных Штатов против Ирана говорят о том, что традиционные методы обеспечения международной безопасности не являются эффективными. Поэтому в ближайшие 10-20 лет мы увидим резкое — вероятно, двукратное — увеличение числа ядерных государств.
Насколько это опасно? Безусловно, это, конечно, делает мир более рискованным, чем раньше, но все же не стоит забывать, что на протяжении сорока лет холодной войны обладание ядерным оружием выступало очень важным фактором сдерживания, и я не склонен считать, что статус, который дает ядерное вооружение, изменился», — заявил ученый.
Он считает, что наличие ядерного арсенала у Украины наверняка заставило бы президента России Владимира Путина лишний раз подумать о возможности агрессии.
«То же самое касается многих других случаев. При этом надо учитывать тот факт, что применение ядерного оружия остается лишь гипотетической опцией даже в отношении неядерных держав: мы видим это и по российской войне с Украиной, и по конфликтам Израиля с соседними государствами. Индия и Пакистан, даже став ядерными державами, не скатываются к ядерной войне друг с другом. Поэтому я думаю, что к данному процессу следует относиться как к неизбежному явлению, и вряд ли его следует драматизировать. По крайней мере, никакого разворота тенденции я в ближайшие годы не предвижу», — заключает Иноземцев.
Азербайджанский эксперт в области геополитики Сахиль Искандеров отметил, что в последнее время некоторые страны прибегают к открытому политическому шантажу в отношении Дональда Трампа, опасаясь, что он может отказаться от союзнических обязательств перед Японией, Германией и Саудовской Аравией.
«Однако ни Соединенные Штаты, ни сам Трамп не заинтересованы в расширении «ядерного клуба», так как это несет угрозу в глобальном масштабе.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании, чтобы Россия, США и Китай совместно выработали новую концепцию глобальной ядерной безопасности, включая приостановку испытаний и производства боеголовок. Китай, однако, не соглашается на это, требуя сначала достичь соразмерного ядерного потенциала для заключения трехстороннего соглашения.
Вряд ли Трамп будет заинтересован в разработке Японией и Германией собственного ядерного оружия. Япония находится под американским ядерным зонтиком, а заявления ее политиков о ядерных амбициях носят спекулятивный характер и являются частью политической игры. Потенциал КНДР не настолько велик, чтобы представлять фатальную угрозу Японии или Южной Корее без учета американских гарантий безопасности.
США не откажутся от своих политических обязательств, так как это было бы губительно для них самих. При этом Германия стремится стать не только экономическим локомотивом Европы, но и ее военно-политическим лидером. Берлин претендует на место постоянного члена Совета Безопасности ООН, что юридически подразумевает право обладать ядерным оружием», — рассказал эксперт.
По его мнению, ФРГ ведет тонкую игру, но США никогда не выйдут из НАТО, так как альянс служит интересам Вашингтона.
«США остаются основным гарантом архитектуры безопасности Европы, а Трамп лишь добивается более справедливого распределения материальных затрат на эту безопасность. Возможна реформа структуры блока, но ядерному вооружению Германии будут препятствовать Великобритания и Франция, помня уроки двух мировых войн.
В отношении Саудовской Аравии Трамп ведет хитрую игру, так как Вашингтону необходима консолидация арабских государств против Ирана. Хотя обсуждается развитие мирного ядерного потенциала, это не подразумевает обогащения урана для создания оружия. МАГАТЭ занимает пассивную позицию, но США вряд ли передадут ядерные технологии Саудовской Аравии вопреки интересам своего стратегического союзника — Израиля.
А Израиль категорически не заинтересован в появлении других ядерных держав на Ближнем Востоке. Создание ядерного оружия самостоятельно, без передачи технологий от действующих членов «ядерного клуба», практически невозможно или крайне затруднительно. Исторические примеры КНДР, Пакистана и Индии показывают, что их программы развивались при внешней поддержке СССР, США или России.
Постоянные члены Совбеза ООН не хотят расширения круга ядерных держав из-за риска возникновения ядерной зимы. Конфликт в Украине и противостояние с Ираном доказали, что ядерное оружие не является панацеей: Россия увязла в затяжных боях, а США не могут окончательно решить проблему Ирана.
Мировое сообщество осознает, что любая локальная ядерная война может быстро перерасти в стратегическую. Великие державы не поддержат стремление других стран к обладанию ядерным оружием, так как это сделает невозможным глобальный контроль над этой системой. Для союзников США решающим остается мнение Вашингтона, который пока не готов идти на такие риски. Несмотря на свою эксцентричность, Трамп осознает опасность подобных шагов», — считает Искандеров.