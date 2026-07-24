Так будет выглядеть корпус инженерного факультета Карабахского университета

Корпус, возводимый в соответствии с высочайшими современными стандартами, будет оснащен учебными аудиториями, лабораториями, библиотекой и научно-исследовательскими пространствами, предназначенными для студентов и преподавателей, рассказали в Министерстве науки и образования.

«В этом современном учебном корпусе, где будут готовить инженеров будущего, студенты смогут не только углубить свои теоретические знания, но и существенно развить практические навыки и расширить инновационную деятельность, что будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров», — сказали в министерстве.