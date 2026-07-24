Так будет выглядеть корпус инженерного факультета Карабахского университета

Ведется строительство корпуса инженерного факультета Карабахского университета, фундамент которого был заложен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 23 декабря 2025 года.
Корпус, возводимый в соответствии с высочайшими современными стандартами, будет оснащен учебными аудиториями, лабораториями, библиотекой и научно-исследовательскими пространствами, предназначенными для студентов и преподавателей, рассказали в Министерстве науки и образования.
«В этом современном учебном корпусе, где будут готовить инженеров будущего, студенты смогут не только углубить свои теоретические знания, но и существенно развить практические навыки и расширить инновационную деятельность, что будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров», — сказали в министерстве.
Отмечается, что на инженерном факультете Карабахского университета в рамках программы двойного диплома со Стамбульским техническим университетом будет вестись обучение на бюджетной основе по таким специальностям, как электротехника и электроника, машиностроение, химическая инженерия и гражданское строительство.
Ввод учебного корпуса в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.