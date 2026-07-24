13-й раскол за 100 лет. «Новая партия» против Кылычдароглу

В Республиканской народной партии (CHP) — старейшей политической организации Турции — произошел ожидаемый раскол. Бывший лидер кемалистской партии и депутат от Манисы Озгюр Озель 21 июля с парламентской трибуны официально объявил о 13-м расколе за столетнюю историю существования CHP. Крупнейшими подобными прецедентами в истории CHP, в последний раз находившейся у власти в 1979 году, стали создание Аднаном Мендересом Демократической партии в 1946 году и основание покойным премьер-министром Бюлентом Эджевитом Демократической левой партии. «Новая партия» будет идти в фарватере Озеля или кемализма? Как ранее сообщал haqqin.az со ссылкой на собственные источники, политическая структура, которую совместно создают находящийся под арестом мэр Стамбула Экрем Имамоглу и Озгюр Озель, получит название «Новая партия». Первая партия с таким названием была основана в 1993 году — после смерти президента Тургута Озала — его братом Юсуфом Бозкуртом Озалом, вышедшим из правой партии «Отечество» (ANAP). Учитывая, что Имамоглу сам в прошлом состоял в ANAP, выбор названия воспринят в турецких политических кругах с нескрываемым интересом. По данным близких к Озелю источников, название партии предложил именно находящийся под стражей мэр Стамбула. По словам источников, формула, предложенная Имамоглу, напоминает знаменитый «синтез четырех тезисов» Тургута Озала — объединение либералов, консерваторов, националистов и социалистов. Между тем в своем последнем заявлении Озель особо подчеркнул, что «Новая партия» останется верна левой кемалистской светской линии — как и CHP. Противоречивые сигналы дают почву для разговоров о разногласиях между Имамоглу и Озелем. Источники сообщают, что ведется работа над логотипом партии, а учредительное заявление, по всей видимости, будет подано в Министерство юстиции 27 июля.

Сможет ли «Новая партия» изменить баланс сил в парламенте? По данным близких к Озелю источников, от 85 до 90 из 135 депутатов CHP в турецком парламенте могут перейти в «Новую партию». При таком раскладе CHP лишится статуса главной оппозиционной силы. Лагерь лидера CHP Кемаля Кылычдароглу никак не комментирует возможное распределение мандатов. Директор исследовательской компании Optimar, социолог Хилми Дашдемир в беседе с haqqin.az, однако, называет иные цифры: по его данным, сторонников Озеля среди депутатов сейчас от 50 до 60, Кылычдароглу поддерживают около 25, еще от 50 до 60 депутатов пока предпочитают соблюдать нейтралитет. По последним данным, партию кемалистов вместе с Озелем покинул 91 депутат.

Перейдут ли мэры от CHP в «Новую партию»? Прощаясь с CHP, Озель дал понять, что мэр Анкары Мансур Яваш, мэр Мерсина Вахап Сечер и мэр Аданы Зейдан Карал также могут оказаться в «Новой партии». Но Карал впоследствии объявил, что остается в CHP, а мэр Измира Джемиль Тугай, незадолго до этого покинувший кемалистскую партию, заявил, что в «Новую партию» не вступит. Мансур Яваш — по данным большинства опросов, наиболее сильный кандидат оппозиции — хранит молчание. Близкие к Озелю источники при этом уточняют, что массового призыва к мэрам вступить в партию не планируется: такой переход может спровоцировать управленческий кризис в местных администрациях. Тем не менее подчеркивается, что двери открыты для тех, кто сам захочет присоединиться к тандему Озель—Имамоглу. Каков рейтинг «Новой партии»? Ряд социологических компаний, известных близостью к Озелю, прогнозирует партии рейтинг выше 30 процентов, а CHP Кылычдароглу отводят лишь пять. Руководитель Optimar Хилми Дашдемир, прогнозы которого подтверждались на всех турецких выборах с 2014 года, в комментарии для haqqin.az призвал дождаться реальных цифр после старта деятельности партии.