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Эльхан Самедов вновь избран президентом ПФЛ

Отдел спорта
14:26 659

Сегодня состоялось общее собрание Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В нем приняли участие президент ПФЛ Эльхан Самедов, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, члены Совета правления ПФЛ, представители клубов.

В повестке были представление отчета лиги, выборы исполнительного органа и другие актуальные вопросы. Участникам мероприятия показали видеоролик о деятельности ПФЛ за последние четыре года. Затем для представления финансового отчета слово предоставили бухгалтеру ПФЛ Гаджи Бабаеву и независимому аудитору Натику Керимову.

Далее начались выборы президента ПФЛ. Единственным кандидатом был действующий президент Эльхан Самедов. За него проголосовали единогласно. Самедов остается президентом ПФЛ еще на четыре года.

Также на голосование был вынесен новый состав Совета правления ПФЛ. В его состав избраны: Эльхан Самадов, советник по спортивным делам Мелик Гасанов, вице-президент ПФЛ Аслан Шахгельдиев, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, технико-спортивный директор Эльгиз Аббасов, директор по работе со СМИ и медиа Сенан Абдуллаев.

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