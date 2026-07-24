В стартовавшую ракету ударила молния

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3B» (Long March 3B) столкнулась с необычным явлением во время запуска. Вскоре после старта в нее ударила молния, однако это не помешало выполнению миссии. Запуск состоялся на космодроме Сичан, расположенном в провинции Сычуань. Ракета вывела на геопереходную орбиту спутник ретрансляции данных Tianlian II-06.

Инцидент произошел через несколько мгновений после старта. Во время набора высоты ракета проходила через грозовой фронт, когда в нее ударил мощный электрический разряд. Несмотря на это, никаких технических проблем зафиксировано не было. Носитель продолжил полет в штатном режиме и успешно выполнил поставленную задачу, сообщает CNBC TV18. Видеозаписи, опубликованные в сети, запечатлели момент удара молнии. На кадрах видно, как яркий разряд проходит вдоль корпуса ракеты, а затем распространяется по факелу двигателя в сторону земли. При этом «Чанчжэн-3B» сохраняет устойчивость и продолжает подъем без заметных отклонений.