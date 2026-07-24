В стартовавшую ракету ударила молния

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3B» (Long March 3B) столкнулась с необычным явлением во время запуска. Вскоре после старта в нее ударила молния, однако это не помешало выполнению миссии.
Запуск состоялся на космодроме Сичан, расположенном в провинции Сычуань. Ракета вывела на геопереходную орбиту спутник ретрансляции данных Tianlian II-06.
Инцидент произошел через несколько мгновений после старта. Во время набора высоты ракета проходила через грозовой фронт, когда в нее ударил мощный электрический разряд. Несмотря на это, никаких технических проблем зафиксировано не было. Носитель продолжил полет в штатном режиме и успешно выполнил поставленную задачу, сообщает CNBC TV18.
Видеозаписи, опубликованные в сети, запечатлели момент удара молнии. На кадрах видно, как яркий разряд проходит вдоль корпуса ракеты, а затем распространяется по факелу двигателя в сторону земли. При этом «Чанчжэн-3B» сохраняет устойчивость и продолжает подъем без заметных отклонений.
July 24, 2026
Подобные случаи в истории космонавтики уже происходили. Одним из самых известных примеров считается миссия «Аполлон-12». В ноябре 1969 года ракета Saturn V дважды подверглась ударам молнии вскоре после старта.
В 2023 году SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy из-за удара молнии в стартовую площадку.