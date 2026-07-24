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От запрета на войну до ракет и беспилотников. Япония прощается с пацифизмом?

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Риад Гамидов, автор haqqin.az
14:34 1014

В рамках нарастающей во всем мире геополитической напряженности, войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке нельзя не обратить внимание на процессы, происходящие в Азии, где может развернуться сражение двух титанов XXI века - Соединенных Штатов Америки и их союзников против Китайской Народной Республики.

За последние годы Китай усиливается не только экономически, но и военно-политически, наращивая мощь армии и распространяя свое влияние через мягкую силу. В Японии, как и в некоторых других государствах-союзниках США в Восточной Азии, видят для себя угрозу в растущей силе КНР. Но Япония также ощущает для себя угрозу со стороны России и Северной Кореи. Та же КНДР время от времени производит показательные пуски ракет, которые частенько пролетают недалеко от Японии, что, конечно, беспокоит Токио.

После разгрома Японии во Второй мировой войне в стране была принята конституция, девятая статья которой провозглашает отказ Японии от войны как суверенного права нации, запрет на создание сухопутных, морских и воздушных сил. Вместо классического наименования вооруженные силы страны называются Силами самообороны, хотя де-факто являются армией. Пацифизм сохранялся в японском обществе и государстве десятки лет, но ничто не является бесконечным. Мир развивается, могут появляться новые противники. Это и случилось с Японией.

Ускоренный курс на отход от строжайшего пацифизма был взят еще в 2022 году после вторжения России в Украину. Продолжила и еще больше ускорила курс на активное вооружение Японии премьер-министр страны Санаэ Такаити, которая придерживается консервативных и ястребиных взглядов во внешней политике, выступая за активное наращивание военной мощи страны и развитие военно-политических связей со странами региона, такими как Южная Корея, Филиппины и другие. Партийная коалиция правящей Либерально-демократической партии и ее партнер в лице Партии инноваций Японии одержала значительную победу на досрочных парламентских выборах, получив большинство мандатов. Эти выборы показали поддержку нынешнего курса Токио со стороны японских граждан.

Особое внимание японцы уделяют подготовке к конфликту вокруг Тайваня. Для Японии это важно из-за географической близости юго-западных островов архипелага, где японцы усиливают свое военное присутствие. В случае военного решения проблемы Тайваня есть огромный риск ударов по американским военным базам на Окинаве, Кадэну и других островах. Также у Токио в случае такого конфликта могут появиться серьезные проблемы с морским трафиком, который у них идет в основном через Южно-Китайское море. В общем, проблем при таких раскладах будет предостаточно, что видят в японском правительстве и предпринимают определенные меры для минимизации ущерба.

Кроме того, сейчас в стране идет работа над созданием единого Национального разведывательного бюро, растут расходы на оборону, ведется работа над усилением боеспособности страны. Укрепляются связи с Западом и странами Юго-Восточной Азии, которые также обеспокоены мощью Китая. Учитывая нынешнюю политику администрации Дональда Трампа, направленную на то, чтобы союзники США были более самостоятельными в вопросах обороны, курс Токио на стратегическую автономию находит поддержку в Белом доме. Главным приоритетом в вооружении у японцев является развитие дальнобойных ракет, военно-морского флота, военно-воздушных сил, систем противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

Япония уже вышла на уровень оборонных расходов до рекордных 1,9% от ВВП (целью является 2% от ВВП), страна развивает ракеты собственной разработки «Type-12», закупает у США ракеты Tomahawk и активно интегрирует искусственный интеллект в военную сферу, чем, пожалуй, занимаются сейчас практически все армии мира. Тут встает вопрос и об опасности подобного внедрения ИИ, но эта тема, пожалуй, достойна отдельного материала, а не просто упоминания в кратком обзоре японской оборонной политики.

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