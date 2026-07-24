Благоприятный прогноз Moody’s Ratings по Kapital Bank

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings считает, что финансовые показатели ОАО Kapital Bank в ближайшие 12–18 месяцев в целом останутся стабильными, а кредитный профиль банка продолжит укрепляться благодаря благоприятной операционной среде.

Согласно оценке рейтингового агентства, качество активов банка в ближайшие 12–18 месяцев останется в целом стабильным под влиянием благоприятной операционной среды. В Moody’s отмечают, что к концу 2025 года проблемные кредиты составили около 3,7% от общего кредитного портфеля, а уровень покрытия этих кредитов резервами достиг 130%.

Агентство также прогнозирует, что доходность банка останется стабильной. Сообщается, что рентабельность материальных активов (ROTA), как ожидается, сохранится на уровне 2% или выше. Это будет поддерживаться более высокой чистой процентной маржой и комиссионными доходами, формируемыми за счет расширяющегося транзакционного бизнеса банка.

В Moody’s также считают, что темпы роста активов, взвешенных с учетом риска (RWA), в следующие 12–18 месяцев составят около 10–15%. По мнению агентства, это снизит давление на adequacy (достаточность) капитала и поддержит капитальную позицию банка.

Наряду с этим, рейтинговое агентство заявило, что позитивный прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов отражает как позитивный прогноз по суверенному рейтингу Азербайджана, так и ожидания того, что кредитный профиль Kapital Bank продолжит извлекать выгоду из благоприятной операционной среды. По оценке агентства, эта среда создаст для банка более широкие бизнес-возможности и поддержит дальнейшее укрепление кредитных показателей.

Отметим, что сегодня Moody’s Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги банковских депозитов Kapital Bank в национальной и иностранной валюте на уровне Ba2, базовую оценку кредитоспособности (BCA) — на уровне ba3, скорректированную BCA, а также долгосрочные рейтинги риска контрагента в национальной и иностранной валюте — на уровне Ba1, долгосрочную оценку риска контрагента — на уровне Ba1(cr). Прогноз по долгосрочным депозитно-рейтинговым оценкам сохранен как «Позитивный».