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Маск «выступает за мир»: призывает Киев уступить Путину

15:05 1178

Россия не будет выводить войска из Украины и завершение войны станет возможным только после уступок Москве, заявил основатель SpaceX миллиардер Илон Маск.

Американский миллиардер обратил внимание, что множество людей «выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально». Маск призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я написал, что действительно необходимо пойти на определенные уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен», – заявил Маск в интервью The Economist.

Он также сказал, что фронт в Украине не двигается «уже два-три года», а «на передовой каждый день гибнет множество людей».

Маск признался, что его всерьез злят «напыщенные дипломаты, которые вкушают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но сами в Россию ехать не собираются». Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение.

Ранее Маск уже высказывался о необходимости остановки войны. В марте 2025 года в интервью Fox News он выражал уверенность в том, что война завершится мирным соглашением, и заявлял, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта являются единственным планом, который «точно сработает».

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