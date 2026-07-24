Маск «выступает за мир»: призывает Киев уступить Путину

Американский миллиардер обратил внимание, что множество людей «выдают желаемое за действительное, говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее, но это нереально». Маск призвал быть прагматичнее и не допустить, чтобы конфликт продлился еще три года.

Россия не будет выводить войска из Украины и завершение войны станет возможным только после уступок Москве, заявил основатель SpaceX миллиардер Илон Маск.

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я написал, что действительно необходимо пойти на определенные уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен», – заявил Маск в интервью The Economist.

Он также сказал, что фронт в Украине не двигается «уже два-три года», а «на передовой каждый день гибнет множество людей».

Маск признался, что его всерьез злят «напыщенные дипломаты, которые вкушают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но сами в Россию ехать не собираются». Он выразил надежду, что в ближайшее время получится заключить мирное соглашение.

Ранее Маск уже высказывался о необходимости остановки войны. В марте 2025 года в интервью Fox News он выражал уверенность в том, что война завершится мирным соглашением, и заявлял, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта являются единственным планом, который «точно сработает».