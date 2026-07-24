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Что за черная кошка между Нетаньяху и Трампом?

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Война с Ираном осложнила отношения США с Израилем, усилив напряженность в отношениях Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

По данным собеседника, президент США выражал недовольство Нетаньяху и иногда говорил помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться. Израильтяне пытались организовать встречу между Нетаньяху и Трампом. Ожидалось, что Нетаньяху приедет в США на следующей неделе, чтобы присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэм, но планы еще не утверждены окончательно.

Источники WSJ также рассказали, что конфликт с Ираном «оказал личное влияние» на Трампа и ряд его высокопоставленных советников. По словам собеседников, американские разведслужбы предупредили некоторых высокопоставленных представителей администрации о возможной угрозе со стороны Ирана и приказали им отказаться от поездок на такси. По сведениям издания, Трамп ожидал, что война с Ираном продолжится несколько недель, и затянувшийся характер конфликта раздражает все сильнее.

В середине июля стало известно, что премьер-министр Израиля отменил запланированный визит в США, потому что не удалось согласовать его встречу с американским президентом. «Дата встречи так и не была определена, не были достигнуты предварительные договоренности относительно ее повестки или ожидаемых результатов», - пояснял тогда израильский телеканал I24 со ссылкой на источники.

По словам источников, предпринимались «интенсивные усилия» по организации встречи Нетаньяху с Трампом в ходе визита, однако «эти усилия в конечном счете провалились».

В четверг в канцелярии израильского премьера сообщили, что перенос визита связан с изменением даты похорон сенатора Грэма. Однако, по данным I24, решение об отмене визита вызвано не только соображениями планирования. Дипломатический фон, отмечает I24, сильно осложнился после провала меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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