Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменила увольнительные на выходные для военнослужащих, проходящих службу на Западном берегу реки Иордан, после вооруженного столкновения в палестинской деревне Телль. Об этом сообщает Times of Israel.
В армии заявили, что подразделения готовятся к проведению масштабной контртеррористической операции в регионе. В связи с этим увольнительные были отменены, а численность израильских сил на Западном берегу увеличена.
*** 15:29
Пять человек погибли в столкновениях между палестинцами и израильтянами на Западном берегу (реки Иордан).
По версии палестинской стороны, группа из 25–30 израильских поселенцев, которых сопровождали военные, вошла в деревню Телль недалеко от Наблуса и открыла огонь по местным жителям. После прибытия израильских солдат перестрелка продолжилась, в результате чего погибли четыре палестинца и еще несколько человек получили ранения.
Израильская армия утверждает, что военные вмешались после нападения на группу израильских туристов, совершавших пеший поход возле поселения Хават-Гилад. По версии израильской армии (ЦАХАЛ), один из нападавших завладел оружием сотрудника службы безопасности и открыл огонь по израильтянам. В результате погиб один гражданин Израиля, еще двое получили ранения. После инцидента армия перекрыла район Наблуса и начала поиск причастных.
July 24, 2026