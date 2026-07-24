Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменила увольнительные на выходные для военнослужащих, проходящих службу на Западном берегу реки Иордан, после вооруженного столкновения в палестинской деревне Телль. Об этом сообщает Times of Israel.

В армии заявили, что подразделения готовятся к проведению масштабной контртеррористической операции в регионе. В связи с этим увольнительные были отменены, а численность израильских сил на Западном берегу увеличена.