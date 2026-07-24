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Президент Бангладеш решил уйти

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Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу объявил об уходе в отставку. Политик заявил, что покидает должность в связи с болезнью.

«Это уже общеизвестно. Я болен, так что с меня хватит», – цитирует слова экс-лидера портал bdnews24.

Ранее в интервью агентству Reuters Чуппу заявил, что намерен уйти с поста, так как чувствует себя униженным действиями временного правительства, которое стало руководить страной после отставки премьера Шейх Хасины.

Решение об отставке президента должен принять спикер парламента Хафиз Уддин Ахмед после возвращения из Таиланда, где он проходит лечение. Ожидается, что он прибудет в Дакку в пятницу.

В 2024 году в Бангладеш возобновились массовые беспорядки, начавшиеся со студенческих акций протеста из-за реформы системы квотирования государственных должностей. Общее число погибших в результате столкновений выросло по меньшей мере до трехсот.

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