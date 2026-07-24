Киев бомбит, Астана теряет, Вашингтон недоволен. А Баку бросает спасательный круг

Удары Украины по танкерам российского «теневого флота», в порту Новороссийск и закрытие черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле этого города привели к более чем двукратному сокращению добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Каспийского моря. Источники Reuters сообщили, что добыча на казахстанском месторождении Тенгиз, разрабатываемом консорциумом во главе с американской компанией Chevron, в настоящее время составляет всего 406 тысяч баррелей в сутки. Ранее средняя суточная добыча на месторождении составляла 925 тысяч баррелей. Также общая добыча нефти в Казахстане упала с 2,07 миллиона до 1,63 миллиона баррелей в сутки из-за приостановки экспорта по Черному морю.

КТК приостановил погрузку нефти на танкеры в морском терминале Новороссийска. Компания-оператор объяснила это необходимостью обеспечения безопасности экипажей танкеров и защиты морской акватории и экологии Черного моря. В свою очередь, Министерство энергетики Казахстана заявило, что все технические установки и сооружения Каспийского трубопроводного консорциума находятся в исправном состоянии, «работают в штатном режиме» и готовы возобновить перевалку нефти, как только ситуация нормализуется. Однако неизвестно, когда именно произойдет нормализация, поскольку морская война между Украиной и Россией обостряется. За последние недели Украина нанесла удары по более чем 200 российским судам различных типов, включая танкеры «теневого флота», в Азовском и Черном морях. Россия, в свою очередь, нанесла ракетные удары по торговым судам, в том числе зерновозам, пытавшимся приблизиться к украинским портам на Черном море. В результате этих ударов суда уже 5 дней не заходят в украинские порты. Киевские чиновники заявляют, что из-за сложившейся ситуации также прекратился экспорт зерна. Украинское руководство разработало многостороннюю стратегию, направленную на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, включая удары по нефтяным терминалам и танкерам, перевозящим нефть, тем самым сокращая доходы, выделяемые на финансирование войны. Это означает, что до прекращения войны стабильный экспорт казахстанской нефти из Новороссийска будет невозможен. Для Киева Новороссийск сегодня — это центр, обеспечивающий логистику для южной группировки российских войск, приносящий валютные поступления в военный бюджет России и предоставляющий убежище флоту, атакующему украинскую инфраструктуру. Ожидать от воюющей страны хирургической точности в отношении танкеров третьих стран было верхом наивности. Подобная ситуация затрагивает и коммерческие интересы США в Каспийском регионе, и хотя Белый дом и Госдепартамент пока не сделали публичных заявлений, недовольные голоса уже слышны из Конгресса. В беседе с Times of Central Asia конгрессмен-республиканец от Мичигана, глава подкомитета по Южной и Центральной Азии комитета по иностранным делам Палаты представителей Билл Хьюзенга заявил, что администрация США должна предупредить Украину о недопустимости нападения на трубопровод, который служит главной артерией для экспорта нефти, добываемой на западе Казахстана с участием крупных американских компаний. Конгрессмен считает, что дальнейшие удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума недопустимы. «Администрация должна четко заявить украинцам: обстрел терминала КТК представляет угрозу не только для гражданского населения, но и для интересов США. Украина обязана избегать ударов по любым законным экспортным поставкам энергоносителей и инфраструктуре союзников, которые способствуют глобальной энергетической безопасности и экономической стабильности», — заявил Билл Хьюзенга изданию Times of Central Asia. Он напомнил, что США оказали военную и финансовую помощь Украине на сумму около 200 миллиардов долларов. Связав американскую помощь с обязательством Украины избегать ударов по инфраструктуре союзников, Билл Хьюзенга дал понять, что дальнейшие атаки на КТК могут поставить эту поддержку под угрозу.

Администрация США, хотя и не делала этого публично, в ходе закрытых контактов призвала Киев воздержаться от любых ударов, которые могли бы помешать экспорту казахстанской нефти. В феврале этого года тогдашний посол Украины в США Ольга Стефанишина признала, что Госдепартамент после атак Украины по инфраструктуре КТК в Новороссийске, затронувших экономические интересы Америки и Казахстана, потребовал прекратить удары. Также The Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа после нескольких атак на танкеры в июле уже призывала Киев прекратить нападения на нероссийские суда, прибывающие на загрузку нефти из КТК. Предупреждение не означает требования отказаться от более широкой кампании против российских целей, пишет издание. Еще одной причиной, осложняющей ситуацию, является продолжающаяся военная эскалация между США и Ираном, закрытие Ормузского пролива и возобновление военно-морской блокады Ирана, а также начало атак йеменских хуситов на нефтяные танкеры, проходящие через Красное море, что приводит к резкому росту цен на мировом рынке. В такой ситуации дополнительное влияние на цену нефти оказывает закрытие основного экспортного маршрута для казахстанской нефти. С февраля 2022 года Казахстан ищет способы диверсификации экспорта нефти в связи с нестабильной ситуацией на северном маршруте, и Азербайджан является одной из основных альтернатив. В последние годы Казахстан увеличил экспорт нефти по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. В 2025 году по трубопроводу было перекачано 1,3 миллиона тонн казахстанской нефти. В 2026 году этот объем, как ожидается, составит от 1,5 до 2,2 миллиона тонн. В принципе, по трубопроводу БТД можно было бы экспортировать еще большие объемы казахстанской нефти, но из-за высокого содержания серы в казахстанской нефти это могло бы повлиять на качество азербайджанской нефти марки Azeri Light. Однако ведутся работы по превращению другого экспортного нефтепровода Азербайджана, Баку–Супса, который не работает уже 3 года, в важный альтернативный маршрут для экспорта казахстанской нефти.