Армянские фрукты в ожидании

Еврокомиссия не уточнила, появятся ли армянские фрукты и овощи на прилавках магазинов в странах ЕС до конца года, хотя именно об этом ее спросили на ежедневном брифинге.

Вместо прямого ответа глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо перечислила меры поддержки Армении, объявленные главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен во время июньского визита в Ереван.

Вместо прогноза о сроках выхода армянской продукции на рынок ЕС представитель ЕК предпочла подробно рассказать о том, как Брюссель помогает армянской экономике и рассчитывает на расширение торговли в будущем.

По ее словам, предусмотренные автономные торговые меры «могут означать увеличение импорта из Армении в ближайшем будущем».

В качестве примера Пиньо напомнила ситуацию, когда Россия внезапно закрыла свой рынок для армянских цветов. «В качестве неотложной меры ЕС вмешался и фактически компенсировал эти потери, как только Россия внезапно прекратила импорт цветов — а это был крупный рынок сбыта для Армении», — заявила она.

«Это стало началом того, что, как мы считаем, действительно приведет к росту торговли с Арменией», - сказала она.