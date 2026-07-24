Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан

Санкции Европейского союза серьезно ограничили денежные переводы из России в страны постсоветского пространства. Оператор системы «Золотая корона», РНКО «Платежный центр», был включен в 21-й пакет санкций ЕС — всего в него вошли более 90 российских банков, включая «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «ВБ Банк» и «МТС Банк».

Сервис «Золотая корона» считался популярным средством для быстрых денежных переводов из России в зарубежные страны, включая Азербайджан. После отключения России от SWIFT и ухода платежных систем Visa и Mastercard российский сервис «Золотая корона» стал одним из основных способов перевода средств из России в другие страны.

После объявления санкций Европейским союзом были приостановлены быстрые денежные переводы из России в ряд стран, в частности, в Казахстан, Армению и Грузию, через этот сервис.

На главной странице сервиса при открытии списка направлений, куда можно перевести деньги, остались Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Азербайджана в данном списке уже нет. «Золотая корона» сообщила, что в настоящее время денежные переводы недоступны по некоторым направлениям.