Готовая квартира или строящийся дом? Что предлагают готовые проекты Kristal

Покупатели могут заселиться без ожидания и сразу начать использовать свою квартиру или повысить ее инвестиционную ценность.

Одним из первых вопросов, который сегодня задают люди, планирующие приобрести квартиру в Баку, уже является не цена. «Когда будет завершено строительство дома?» В последние годы всё больше покупателей отдают предпочтение не жилым комплексам, находящимся на стадии строительства, а проектам, где квартиры можно получить в кратчайшие сроки. Основными причинами такого выбора являются желание избежать длительного ожидания, а также возможность раньше начать использовать недвижимость либо извлечь выгоду из роста её инвестиционной стоимости.

Именно поэтому в жилом комплексе Highland Residence от Kristal в продажу поступили квартиры в доме, где основные строительные работы уже завершены. В проекте представлены квартиры-студии, а также двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 48 до 108 м². Приобрести жильё можно как в рассрочку от застройщика, так и с использованием ипотечного кредита — с первоначальным взносом от 30% и сроком финансирования до 20 лет.

Highland Residence расположен в Хатаинском районе, рядом с проспектом 8 Ноября, станцией метро «Ази Асланов» и парком «Гянджлик» площадью 43 гектара. Благодаря удачному расположению жители комплекса могут быстро добраться до основных районов города. Близость школ, детских садов, клиник, фитнес-центров и различных объектов сферы услуг делает повседневную жизнь ещё более комфортной. Все квартиры передаются с готовой чистовой отделкой, что позволяет сразу приступить к обустройству нового дома. При выполнении ремонта используются материалы и продукция ведущих европейских брендов, таких как HARO, Zambaiti Parati, Seranit, Grohe, Gewiss и Prysmian. Продуманные планировки, панорамные окна, высокий уровень шумо- и теплоизоляции, а также современные строительные решения обеспечивают комфортные условия для жизни и высокое качество жилья.