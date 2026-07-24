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Готовая квартира или строящийся дом? Что предлагают готовые проекты Kristal

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16:53 138

Покупатели могут заселиться без ожидания и сразу начать использовать свою квартиру или повысить ее инвестиционную ценность.

Одним из первых вопросов, который сегодня задают люди, планирующие приобрести квартиру в Баку, уже является не цена.

«Когда будет завершено строительство дома?»

В последние годы всё больше покупателей отдают предпочтение не жилым комплексам, находящимся на стадии строительства, а проектам, где квартиры можно получить в кратчайшие сроки. Основными причинами такого выбора являются желание избежать длительного ожидания, а также возможность раньше начать использовать недвижимость либо извлечь выгоду из роста её инвестиционной стоимости.

Именно поэтому в жилом комплексе Highland Residence от Kristal в продажу поступили квартиры в доме, где основные строительные работы уже завершены.

В проекте представлены квартиры-студии, а также двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 48 до 108 м². Приобрести жильё можно как в рассрочку от застройщика, так и с использованием ипотечного кредита — с первоначальным взносом от 30% и сроком финансирования до 20 лет.

Highland Residence расположен в Хатаинском районе, рядом с проспектом 8 Ноября, станцией метро «Ази Асланов» и парком «Гянджлик» площадью 43 гектара. Благодаря удачному расположению жители комплекса могут быстро добраться до основных районов города. Близость школ, детских садов, клиник, фитнес-центров и различных объектов сферы услуг делает повседневную жизнь ещё более комфортной.

Все квартиры передаются с готовой чистовой отделкой, что позволяет сразу приступить к обустройству нового дома. При выполнении ремонта используются материалы и продукция ведущих европейских брендов, таких как HARO, Zambaiti Parati, Seranit, Grohe, Gewiss и Prysmian. Продуманные планировки, панорамные окна, высокий уровень шумо- и теплоизоляции, а также современные строительные решения обеспечивают комфортные условия для жизни и высокое качество жилья.

Комплекс предлагает своим жителям круглосуточную охрану 24/7, концепцию двора без автомобилей, благоустроенные зеленые зоны и подземный паркинг.

Не упустите возможность стать владельцем квартиры с видом на море в Баку. Количество квартир с панорамными видами на море и парк ограничено.

Для получения подробной информации и ознакомления с условиями покупки посетите офис продаж проекта или свяжитесь с нами по номеру *1544.

Подробнее: *1544

Адрес: Хатаинский район, рядом с парком «Гянджлик»

kristal.az

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