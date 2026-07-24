Еще одно чудо в Венесуэле: троих спасли из-под завалов спустя 28 дней после землетрясения

Настоящее чудо случилось в Венесуэле: здесь спасатели обнаружили и извлекли из-под руин живыми троих человек: мужчину, женщину и молодую девушку. Пострадавшие оказались заперты в помещении, где случайно нашлись запасы воды и еды, и провели в бетонной ловушке 28 дней.
Спасенным оказана немедленная медицинская помощь, в том числе психологическая.
July 24, 2026
Между тем число установленных жертв венесуэльского землетрясения продолжает расти: на 24 июля из-под руин удалось извлечь почти 5,5 тыс. тел жертв стихии. Пропавшими без вести числятся более 10 тыс. человек.