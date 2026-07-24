Милли Меджлис Азербайджана выражает решительный протест законодателям США

В заявлении парламента говорится: «Мы категорически отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана в данном документе. Эта инициатива, являющаяся наглядным примером грубого пренебрежения нормами и принципами международного права, представляет собой очередную попытку использовать Конгресс США в качестве инструмента политического давления на Азербайджан в интересах армянского лобби».

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, автор законопроекта, конгрессмен Брэд Шерман, продолжающий политическую линию бывшего конгрессмена Роберта Менендеса, известен как человек, связанный с армянскими лоббистскими группами и последовательно стремящийся реализовать их политическую повестку.

«Очевидно, что подобные инициативы, выдвигаемые в преддверии очередных выборов в Конгресс США, вовсе не связаны с намерением обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов, а направлены на получение политической и финансовой поддержки влиятельных лоббистских кругов. Подобная практика, ставящая под сомнение объективность принимаемых решений, должна быть серьезно расследована правоохранительными органами Соединенных Штатов и получить надлежащую правовую оценку.

Очевидно, что указанная инициатива выдвинута в рамках давно проводимой армянским лобби кампании по дискредитации Азербайджана. Подобную грязную миссию выполняет и бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Международной общественности известно, что он готовит политически мотивированные заключения при финансовой поддержке лиц, связанных с армянскими шовинистическими кругами, в том числе российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна.

Та же политическая линия прослеживается и в деятельности ряда европейских парламентских структур, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы. Отдельные депутаты этой структуры, в частности такие лица, как Франк Швабе, на протяжении длительного времени выступают с необъективными и предвзятыми инициативами в отношении Азербайджана. Все эти действия являются составной частью четко скоординированной кампании, осуществляемой армянским лобби на различных международных парламентских площадках.

Вызывает обеспокоенность то, что подобные шаги предпринимаются в период последовательного продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Международные усилия, направленные на установление прочного и долгосрочного мира, в частности посредническая инициатива и прямая поддержка президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, открыли реальные возможности для нормализации отношений между двумя государствами. В таких условиях попытки отдельных конгрессменов добиться принятия политически мотивированных односторонних решений не только подрывают атмосферу доверия, но и препятствуют мирному процессу.

Подобные действия служат исключительно интересам радикальных шовинистических кругов армянского лобби. На протяжении десятилетий эти круги препятствовали нормализации армяно-азербайджанских отношений и стремились сохранить конфронтацию, а теперь используют региональную напряженность для достижения своих политических и финансовых целей.

Особое возмущение вызывает использование в законопроекте в отношении лиц, осужденных судами Азербайджанской Республики, таких терминов, как «военнопленные» и «политические заключенные». Эти лица не являются ни военнопленными, ни политическими заключенными. Они были привлечены к уголовной ответственности за совершение военной агрессии, военных преступлений, насильственных исчезновений, пыток, терроризма и других преступлений, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики и нормами международного права. Попытки представить их жертвами политического преследования являются преднамеренным искажением фактов и прямым вмешательством в осуществление правосудия независимым государством.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает конгрессменов Соединенных Штатов отказаться от практики принятия решений под влиянием организованных армянских лоббистских групп, уважать международное право и суверенитет Азербайджанской Республики, а также не становиться инструментом в руках сил, заинтересованных в срыве мирного процесса и сохранении противостояния на Южном Кавказе», — говорится в заявлении парламента.