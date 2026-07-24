USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Новость дня
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте

Иран готовит хуситов: вооружает и платит

17:39 534

Иран перебросил командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военных советников и оборудование, связанное с ракетами и беспилотниками, в Йемен для поддержки движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«13 июля Иран перебросил военных КСИР и военную технику рейсом из Тегерана в Йемен. (...) Изначально самолет направлялся в столицу Сану, контролируемую хуситами, но был перенаправлен в портовый город Ходейда на Красном море после того, как аэропорт [Саны] подвергся нападению со стороны йеменского правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией», — говорится в публикации.

Собеседники агентства утверждают, что на борту находились от 10 до 21 военнослужащего КСИР, включая высокопоставленных командиров. Также, по их словам, самолет перевозил золото, предназначенное для финансирования деятельности хуситов. 

Представитель хуситов Абдель Рахман аль-Ахноми отверг эти утверждения, назвав их «ложью и выдумками», и заявил, что все пассажиры рейса были гражданскими лицами.

По мнению источников Reuters, переброска могла быть направлена на укрепление военного потенциала хуситов и усиление их возможностей для атак на судоходство в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если хуситы продолжат атаковать суда Саудовской Аравии, США возложат ответственность за это на Иран и дадут соразмерный ответ.

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 459
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1054
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 736
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3467
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3177
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2539
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3724
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1304
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4659
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10820

ЭТО ВАЖНО

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 459
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1054
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 736
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3467
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3177
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2539
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3724
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1304
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4659
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться