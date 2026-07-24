Иран готовит хуситов: вооружает и платит

Иран перебросил командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военных советников и оборудование, связанное с ракетами и беспилотниками, в Йемен для поддержки движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«13 июля Иран перебросил военных КСИР и военную технику рейсом из Тегерана в Йемен. (...) Изначально самолет направлялся в столицу Сану, контролируемую хуситами, но был перенаправлен в портовый город Ходейда на Красном море после того, как аэропорт [Саны] подвергся нападению со стороны йеменского правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией», — говорится в публикации.

Собеседники агентства утверждают, что на борту находились от 10 до 21 военнослужащего КСИР, включая высокопоставленных командиров. Также, по их словам, самолет перевозил золото, предназначенное для финансирования деятельности хуситов.

Представитель хуситов Абдель Рахман аль-Ахноми отверг эти утверждения, назвав их «ложью и выдумками», и заявил, что все пассажиры рейса были гражданскими лицами.

По мнению источников Reuters, переброска могла быть направлена на укрепление военного потенциала хуситов и усиление их возможностей для атак на судоходство в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если хуситы продолжат атаковать суда Саудовской Аравии, США возложат ответственность за это на Иран и дадут соразмерный ответ.