USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Новость дня
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте

GEROPHARM выступил партнером стройности международного фестиваля DREAM FEST 2026

ФОТО
17:45 471

Музыка, красная дорожка, известные артисты и атмосфера большого летнего праздника. В этом году международная биотехнологическая компания GEROPHARM впервые стала партнером стройности международного фестиваля DREAM FEST, одного из самых масштабных музыкальных событий Азербайджана.

Участие в фестивале позволило компании поддержать одно из главных культурных событий этого лета и привлечь внимание широкой аудитории к вопросам здорового образа жизни, профилактики метаболических нарушений и важности осознанного отношения к собственному здоровью.

На красной дорожке DREAM FEST компания GEROPHARM организовала брендированную активацию для гостей, а участники и приглашенные звезды фестиваля отвечали на вопросы ведущих DREAM FEST о здоровом образе жизни, правильном питании, физической активности, заботе о себе и ежедневных привычках, которые помогают сохранять хорошее самочувствие.

В бренд-зоне GEROPHARM гостей ждала современная фотозона, где каждый мог создать необычный интерактивный контент с помощью технологий искусственного интеллекта. Получившиеся изображения стали ярким воспоминанием о фестивале и быстро разошлись по социальным сетям, позволяя участникам делиться своими впечатлениями от мероприятия. Пространство GEROPHARM стало заметной частью фестиваля, объединив современные технологии, творчество и атмосферу большого летнего праздника. Такой формат позволил говорить о здоровье легко и понятно, напоминая, что забота о себе начинается с ежедневных привычек и внимательного отношения к собственному самочувствию.

Сегодня вопросы метаболического здоровья становятся все более актуальными. Избыточная масса тела и ожирение являются одними из ключевых факторов риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Именно поэтому GEROPHARM последовательно поддерживает инициативы, направленные на формирование культуры заботы о здоровье и повышение осведомленности общества о важности профилактики и своевременного обращения к специалистам.

«DREAM FEST объединяет музыку, яркие эмоции и тысячи людей. Для нас участие в фестивале стало возможностью поддержать эту атмосферу и напомнить, что хорошее самочувствие и забота о себе являются важной частью полноценной жизни», — отметил директор представительства GEROPHARM в Азербайджане Наиля Юсифова.

Партнерство с DREAM FEST стало частью стратегии компании по развитию просветительских инициатив в Азербайджане и взаимодействию не только с профессиональным медицинским сообществом, но и с широкой аудиторией.

Ранее GEROPHARM уже заявил о себе на азербайджанском рынке, представив линейку препаратов на основе тирзепатида и семаглутида — Sejaro® и Semavic Next®. Препараты применяются по соответствующим медицинским показаниям и только по назначению врача.

***

GEROPHARM — международный производитель биотехнологических препаратов в соответствии со стандартами GxP. Компания выпускает препараты, применяемые в таких областях медицины, как неврология, эндокринология, офтальмология, гинекология и урология. Продукция компании пользуется устойчивым спросом среди международного медицинского сообщества 14 стран мира. 

В Азербайджанской Республике компания представлена с 2014 года в лице собственного представительства, обеспечивая развитие долгосрочного сотрудничества с медицинским сообществом и пациентами страны. Сегодня компания продолжает развивать направление терапии сахарного диабета и ожирения, расширяя доступ пациентов к современным биотехнологическим препаратам. 

За дополнительной информацией просьба обращаться:

www.geropharm.ru  

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 461
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1056
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 738
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3468
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3178
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2542
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3726
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1304
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4659
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10821

ЭТО ВАЖНО

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 461
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1056
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 738
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3468
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3178
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2542
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3726
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1304
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4659
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10821
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться