GEROPHARM выступил партнером стройности международного фестиваля DREAM FEST 2026

Музыка, красная дорожка, известные артисты и атмосфера большого летнего праздника. В этом году международная биотехнологическая компания GEROPHARM впервые стала партнером стройности международного фестиваля DREAM FEST, одного из самых масштабных музыкальных событий Азербайджана. Участие в фестивале позволило компании поддержать одно из главных культурных событий этого лета и привлечь внимание широкой аудитории к вопросам здорового образа жизни, профилактики метаболических нарушений и важности осознанного отношения к собственному здоровью.

На красной дорожке DREAM FEST компания GEROPHARM организовала брендированную активацию для гостей, а участники и приглашенные звезды фестиваля отвечали на вопросы ведущих DREAM FEST о здоровом образе жизни, правильном питании, физической активности, заботе о себе и ежедневных привычках, которые помогают сохранять хорошее самочувствие. В бренд-зоне GEROPHARM гостей ждала современная фотозона, где каждый мог создать необычный интерактивный контент с помощью технологий искусственного интеллекта. Получившиеся изображения стали ярким воспоминанием о фестивале и быстро разошлись по социальным сетям, позволяя участникам делиться своими впечатлениями от мероприятия. Пространство GEROPHARM стало заметной частью фестиваля, объединив современные технологии, творчество и атмосферу большого летнего праздника. Такой формат позволил говорить о здоровье легко и понятно, напоминая, что забота о себе начинается с ежедневных привычек и внимательного отношения к собственному самочувствию. Сегодня вопросы метаболического здоровья становятся все более актуальными. Избыточная масса тела и ожирение являются одними из ключевых факторов риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Именно поэтому GEROPHARM последовательно поддерживает инициативы, направленные на формирование культуры заботы о здоровье и повышение осведомленности общества о важности профилактики и своевременного обращения к специалистам.