USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Новость дня
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте

Баб-эль-Мандеб закрыт для Саудовской Аравии

заявили хуситы
18:11 624

Йеменские хуситы из проиранского движения «Ансар Аллах» в пятницу заявили, что Баб-эль-Мандебский пролив открыт для судов всех стран, кроме Саудовской Аравии, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Баб-эль-Мандебский пролив не закрыт, как некоторые утверждают», — приводит телеканал слова высокопоставленного члена группировки хуситов Мухаммеда Абдул Салама.

«Позиция Йемена, как объявляли йеменские вооруженные силы, ограничена морской блокадой, которая затрагивает только саудовскую сторону в ответ на ее осаду Йемена и отказ от согласия на любой справедливый подход к решению, которое гарантирует безопасность и независимость йеменского народа», — сказал он.

Ранее на этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 463
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1057
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 739
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3470
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3180
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2543
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3726
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1304
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4660
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10821

ЭТО ВАЖНО

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 463
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1057
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 739
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3470
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3180
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2543
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3726
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1304
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4660
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10821
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться