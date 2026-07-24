Баб-эль-Мандеб закрыт для Саудовской Аравии

Йеменские хуситы из проиранского движения «Ансар Аллах» в пятницу заявили, что Баб-эль-Мандебский пролив открыт для судов всех стран, кроме Саудовской Аравии, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Баб-эль-Мандебский пролив не закрыт, как некоторые утверждают», — приводит телеканал слова высокопоставленного члена группировки хуситов Мухаммеда Абдул Салама.

«Позиция Йемена, как объявляли йеменские вооруженные силы, ограничена морской блокадой, которая затрагивает только саудовскую сторону в ответ на ее осаду Йемена и отказ от согласия на любой справедливый подход к решению, которое гарантирует безопасность и независимость йеменского народа», — сказал он.

Ранее на этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.