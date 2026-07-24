Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство

После публикаций в отдельных СМИ информации о наложении ареста на банковские счета независимой телерадиокомпании Space TV телеканал выступил с заявлением.

В заявлении говорится: «Задолженность в размере 140 313,06 доллара США образовалась в результате неисполнения обязательств по кредитной линии в размере 235 000 долларов США, привлеченной в ОАО Xalq Bank в 2021 году. Последний платеж по указанному кредитному обязательству был осуществлен 19 января 2024 года.

Ответственность за несвоевременное исполнение данных обязательств относится к периоду руководства бывшего генерального директора Space TV Вадо Коровина, возглавлявшего телекомпанию с февраля 2023 года, и занимавшего в тот период должность исполнительного директора Наримана Абдул-Алиева.

Проведенный анализ деятельности предыдущего руководства свидетельствует о серьезных недостатках в системе управления компанией. Вместо профессионального и последовательного развития телеканала была реализована модель, не соответствовавшая общепринятым принципам эффективного функционирования телевизионной отрасли. Это привело к нарушению финансовой дисциплины, ослаблению стратегического управления и существенному снижению эффективности деятельности компании.

Не менее серьезные проблемы были выявлены и в материально-технической сфере. К моменту смены вышеуказанного руководства из 24 служебных автомобилей, находившихся на балансе компании, в исправном состоянии оставались только два. На протяжении длительного времени не проводились необходимые работы по ремонту и модернизации технического оборудования, телевизионные студии не получали должного обслуживания, а техническая инфраструктура телеканала значительно отставала от современных отраслевых требований.

В настоящее время проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период. По итогам проверочных мероприятий и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые правовые меры. Одновременно считаем необходимым обратить внимание на то, что судебное решение о наложении ареста на банковские счета носит исключительно обеспечительный характер. В самом судебном акте прямо указано, что данные меры не распространяются на выплату заработной платы сотрудникам, перечисление налогов, обязательных социальных страховых взносов и иных обязательных платежей. Таким образом, деятельность Space TV осуществляется в штатном режиме и без каких-либо ограничений, способных повлиять на выполнение компанией своих обязательств перед сотрудниками, государством и партнерами.

В настоящее время на телеканале реализуется комплексная программа институциональных и технических преобразований. За короткий период были капитально отремонтированы и возвращены в эксплуатацию 15 служебных автомобилей, построены новые телевизионные павильоны, приобретены современные съемочные и вещательные комплексы, открыт корреспондентский пункт в Нахчыване, созданы новые документальные фильмы, телевизионные проекты и специальные программы. Кроме того, коллектив телеканала пополнился десятками квалифицированных специалистов. Одновременно проводится капитальный ремонт административного здания, благоустройство прилегающей территории, работы по озеленению, а также установлены современные LED-системы и мониторы.

Параллельно осуществляется комплексное обновление программной политики телеканала. Уже с сентября зрителям будут представлены новые телевизионные проекты, новые ведущие и современные медиапродукты. Основной целью проводимых преобразований является восстановление позиций Space TV как одного из ведущих национальных телеканалов, устранение последствий управленческих решений предыдущего периода и дальнейшее укрепление доверия аудитории.

Space TV выражает уверенность в том, что все финансовые и правовые вопросы, возникшие в результате деятельности предыдущего руководства, будут урегулированы исключительно в правовом поле, а реализуемая программа реформ станет надежной основой для дальнейшего устойчивого развития телекомпании».