USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Новость дня
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте

Российские вузы и научные центры в черном списке Пентагона

18:59 288

Министерство обороны США включило 33 российские научные, образовательные и научно-производственные организации в перечень иностранных учреждений, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам национальной безопасности. Документ опубликован на сайте ведомства.

Всего в список включены 130 организаций из России, Китая и Ирана. Документ означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка.

Среди российских организаций в документе числятся Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет. В список также вошли Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных организаций.

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 465
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1065
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 744
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3475
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3186
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2545
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3727
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1305
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4662
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10822

ЭТО ВАЖНО

Турция пока не может получить F-35
Турция пока не может получить F-35 заявили в Госдепе
19:16 465
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
Арест счетов Space TV: телеканал обвинил прежнее руководство
18:34 1065
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
Масштабные протесты: «Партия тараканов» бросает вызов премьеру Индии
18:26 744
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне
Чрезвычайное положение в Испании: Мадрид в огне ВИДЕО; обновлено 17:55
17:55 3475
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
Европа ударила по «Золотой короне». Конец денежным переводам из России в Азербайджан
16:48 3186
Путин на авиазаводе
Путин на авиазаводе видео
16:35 2545
«Неприятная неожиданность» для Европы
«Неприятная неожиданность» для Европы обновлено 15:53
15:53 3727
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу
Израиль готовит масштабную операцию на Западном берегу ВИДЕО; обновлено 15:45
15:45 1305
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом
Чмобики России. Между повесткой и чемоданом Наша аналитика
02:08 7854
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших
Атака на Киевскую область: есть погибшие, десятки пострадавших фото; обновлено 16:39
16:39 4662
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте видео; фото; обновлено 16:23
16:23 10822
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться