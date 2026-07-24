Российские вузы и научные центры в черном списке Пентагона

Министерство обороны США включило 33 российские научные, образовательные и научно-производственные организации в перечень иностранных учреждений, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам национальной безопасности. Документ опубликован на сайте ведомства.

Всего в список включены 130 организаций из России, Китая и Ирана. Документ означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка.

Среди российских организаций в документе числятся Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет. В список также вошли Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных организаций.