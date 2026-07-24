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Турция пока не может получить F-35

заявили в Госдепе
19:16 468

Государственный департамент США заявил, что Турция «еще не выполнила юридические требования», необходимые для возобновления ее участия в американской программе истребителей F-35, сообщает Euractiv.

Возвращение в программу F-35 является ключевым приоритетом для Анкары, особенно после того, как президент США Дональд Трамп на саммите НАТО дал понять, что поддержит такой шаг.

Турция была исключена из программы в 2020 году после приобретения российской системы ПВО С-400. После саммита НАТО турецкие официальные лица сообщили, что ведут переговоры с одной из стран Персидского залива о возможной продаже С-400 в попытке подготовить почву для возвращения страны в программу F-35.

Однако, отмечается в письме Госдепа, адресованном конгрессмену-демократу Уэсли Беллу, Турция пока не выполнила условия, установленные законодательством США для своего восстановления в программе. Ведомство добавило, что любой процесс, направленный на урегулирование вопроса о С-400, должен быть «прозрачным, законным и соответствовать интересам национальной безопасности США».

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