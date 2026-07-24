Турция пока не может получить F-35

Возвращение в программу F-35 является ключевым приоритетом для Анкары, особенно после того, как президент США Дональд Трамп на саммите НАТО дал понять, что поддержит такой шаг.

Государственный департамент США заявил, что Турция «еще не выполнила юридические требования», необходимые для возобновления ее участия в американской программе истребителей F-35, сообщает Euractiv.

Турция была исключена из программы в 2020 году после приобретения российской системы ПВО С-400. После саммита НАТО турецкие официальные лица сообщили, что ведут переговоры с одной из стран Персидского залива о возможной продаже С-400 в попытке подготовить почву для возвращения страны в программу F-35.

Однако, отмечается в письме Госдепа, адресованном конгрессмену-демократу Уэсли Беллу, Турция пока не выполнила условия, установленные законодательством США для своего восстановления в программе. Ведомство добавило, что любой процесс, направленный на урегулирование вопроса о С-400, должен быть «прозрачным, законным и соответствовать интересам национальной безопасности США».