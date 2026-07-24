Ставка на Вэнса

«Неофициальный отбор Трампом своего преемника на 2028 год, кажется, закончен — по крайней мере, на этот момент», — говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах 2028 года, передает MS Now.

Телеканал передает, что несколько недель назад Трамп перестал относиться к Рубио как к полноценному претенденту. Тогда как к Вэнсу продолжает относиться как к фавориту.

По данным MS Now, внимание Трампа привлекло то, что Вэнс сохраняет собственную линию даже в непростом окружении и при этом транслирует позицию администрации.

Трамп ранее называл среди возможных кандидатов на будущих выборах Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. При этом американский лидер не раз говорил, что до кампании 2028 года еще слишком рано говорить о конкретном выборе.