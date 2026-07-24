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В Кремле уже грозят новому главкому ВСУ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого «нацистом», комментируя его заявления трехлетней давности о жителях оккупированного Донбасса.

«Заявления чудовищные. Это показывает, во-первых, что он нацист», — сказал Песков, добавил, что Драпатый и «такие, как он» не позволят Киеву выйти на мирное урегулирование, а сам главком «так или иначе ответит за свои слова», передает The Moscow Times.

По утверждению Пескова, слова Драпатого подтверждают, что жители Донбасса «правильно решили уйти с Украины», а также оправдывают решение президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение. Песков вновь повторил тезис о том, что за развязанную Россией войну ответственность несет Украина: «И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим». 

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. После российские СМИ стали распространять фрагменты его интервью трехлетней давности украинскому проекту Ukrainer W. В нем Драпатый, в частности, говорил: «Жители Донетчины, Луганщины, к сожалению, во всю историю существования — преимущественно переселенцы и криминальные элементы, потому там и такие несознательные люди… Они не хотят работать, хотят халявы, и им безразлично, в какой стране жить». Драпатый также сказал, что изменить ситуацию можно, «работая с населением в вопросах государственности и воспитания национальной идентичности», объясняя людям, «что они украинцы, а не отрыжка, простите, Советского Союза».

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